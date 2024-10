Que escriba otra carta

No descartan en el PSOE que Pedro Sánchez ande de nuevo en su trance preferido de escritor epistolar para explicarnos con claridad lo que nunca aclara, empezando por lo de su mujer y el brother, y siguiendo con Koldo, Ábalos, Armengol, Torres, las mascarillas de Illa, las maletas de Delcy, el oro de Aldama, sus meetings con Begoña, los rescates de la SEPI, la amistad con Barrabés y los viajes en el Falcón a Ghana y República Dominicana, no vaya a ser que tengamos otro lío.

Sí, ciertamente tiene nuestro presi un gran embrollo en la sesera, pues llegó el hombre diciendo que iba a acabar con la corrupción, y le sale ahora este sarpullido de corruptos, corruptelas, depravación y descomposición en grado-high que nos recuerda a los incomparables eventos del socialismo patrio. Tiene toda la pinta de que la era Sánchez va a ser grande a lo Filesa, a lo Malesa, a los tiempos gloriosos de «mienmano, Guan», los 700 millones de los ERE, los maletines de Ollero, el trinque del AVE y las juergas de Roldán, sin olvidar nunca al Tito Berni, el hermano de Ximo, las ministras de Isofotón, Calviño y su marido, y las acciones vendidas a Abengoa por el impoluto Josep Borrell.

No lo olvidaremos, no, como no olvidamos el debate de ayer, otra vez a cara de Pedro. A la cara le echó Alberto Núñez Feijóo a nuestro timonel el hecho de que "todos los caminos conducen al 1": cuatro causas judiciales, 15 delitos investigados y 11 ministerios implicados. Y este resumen, mejor imposible: "Sabía lo de Delcy. Mintió. Sabía lo de Ábalos. Le aforó. Sabía lo de su mujer. La encubrió. Sabía lo del rescate. Participó. Lo sabía todo desde hace tres años. Lo tapó".

Y eso que se olvidó el gallego de lo de Elbas. Ahora todos los caminos conducen a Elbas. La UCO investiga las 13 transferencias por valor total de 1,1 millones de euros que Aldama hizo desde el pueblo fronterizo donde fijó la residencia el músico, y localidad donde estaban también las sociedades instrumentales de la trama. Será curioso, pero ya que es curiosidad. Lo es.