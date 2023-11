¿A qué hora se realizará la votación de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno?

Ya ha comenzado la segunda sesión de la investidura de Pedro Sánchez. Hoy tendrá lugar la votación en el Congreso de los Diputados por la cual el líder del partido socialista podrá salir investido presidente del Gobierno si consigue los 176 votos necesarios en esta primera ronda por mayoría absoluta.

La jornada de ayer comenzó con el debate de investidura de Sánchez en el que aprovechó para anunciar varias medidas económicas que llevará a cabo si es reelegido presidente del Gobierno. Después tuvo lugar la intervención de PP, Vox, Sumar, ERC y Junts.

¿A qué hora se realizará hoy la votación por la que Pedro Sánchez puede ser investido presidente del Gobierno?

La sesión del día de hoy ha comenzado con el discurso de Mertxe Aizpurua, portavoz de EH-Bildu. Después llegará el turno del PNV y del Grupo Mixto. Cerrará la ronda de nuevo Pedro Sánchez, intervención en la que puede aprovechar para matizar alguna cuestión concreta y pedir la confianza a los presentes para ser investido como presidente del Gobierno. Después de su discurso final, se procederá a la votación en la que cada diputado debe votar a favor, en contra o decantarse por la abstención.

Votación que se espera que se celebre entre las 12:30 y la 13:00 del día de hoy, jueves 16 de noviembre. No hay una hora concreta fijada dado que depende de la duración de las intervenciones previas. No obstante, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha confirmado que la votación no se realizará antes de las 12:00.

Pedro Sánchez necesita un total de 176 votos a favor para ser investido como presidente del Gobierno en esta primera ronda por mayoría absoluta. Si todo sale como lo previsto en sus acuerdos pactados con cada formación política, el líder socialista contaría con 179 apoyos: 121 del PSOE, 31 de Sumar, 7 de ERC, 7 de Junts, 6 de Bildu, 5 del PNV, 1 de BNG y otro de Coalición Canaria.

Si contra todo pronóstico, Pedro Sánchez hoy no alcanzara los 176 votos necesarios, en 48 horas se realizaría una segunda votación por mayoría simple, en la que el líder socialista necesitaría tener más síes que noes. Una segunda vuelta que tendría lugar el sábado 18 de noviembre.

Si por el contrario, Pedro Sánchez resulta investido hoy presidente del Gobierno, Francina Armengol debe comunicárselo a Felipe VI y Sánchez tendrá que jurar su cargo en la Zarzuela mañana. Además, de ser así, durante los próximos días, previsiblemente el lunes 20 de noviembre, se conocerían los nombres de los nuevos ministros.