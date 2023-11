Debate investidura Pedro Sánchez 2023, en directo: última hora, votación y reacciones

Si todo sale según lo previsto, Pedro Sánchez será investido este jueves presidente del Gobierno, con 179 votos (tres más de lo que exige la mayoría absoluta). Y lo hará bajo advertencias y el control constante de los independentistas que ayer ya dejaron claro quién llevará las riendas de la legislatura.

Hoy será el turno de EH Bildu y PNV, que ratificarán su apoyo a Sánchez, no sin antes dejar claro que ese respaldo será supervisado en todo momento: si no cumple, no hay votos. En concreto, el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, será el encargado de recordarle al líder del PSOE el acuerdo firmado para el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social en el plazo de dos años. Después llegará el turno del Grupo Mixto, integrado por UPN, BNG y Coalición Canaria. Los nacionalistas gallegos y canarios reivindicarán sus acuerdos regionales. Y finalmente será el turno del PSOE, con un alegato, se espera, centrado en el ataque directo a PP y Vox.

La sesión comenzará a las 9:00 horas y finalizará con la votación de investidura por llamamiento, en torno al mediodía.