Quién es Pablo González, el periodista que pasó 900 días en una prisión en Polonia

Pablo González Yagüe es un periodista y politólogo español, nacido en Moscú en 1982. González fue liberado hoy después de haber sido detenido por las autoridades polacas en la frontera con Ucrania en febrero de 2022. ¿La razón? El reportero fue acusado de ser un espía ruso que usaba su condición de periodista para recabar información para los servicios de inteligencia de Putin, mientras viajaba por los países del este.

Durante su trayectoria profesional, González había ganado reconocimiento por la cobertura de temas delicados y su habilidad para obtener información en contextos difíciles, como lo es, por ejemplo, la guerra en Ucrania y la segunda guerra del Alto Karabaj. Asimismo, ha colaborado con medios españoles reconocidos como La Sexta, Público, Gara, entre otros, especializándose en Europa del Este y los países exsoviéticos.

La familia de González Yagüe es de origen vasco y se exiliaron a Rusia durante la Guerra Civil española. Esta sería la razón por la cual el periodista tiene nacionalidad tanto rusa como española. Sin embargo, antes de su detención residía en Vizcaya.

Detención en Polonia

El 27 de febrero de 2022, González fue detenido en la frontera entre Polonia y Ucrania. Desde su detención, González permaneció incomunicado, sin posibilidad de hablar con su abogado ni con su familia, lo cual ha generado críticas de periodistas y políticos respecto al debido proceso y la libertad de prensa. El caso llamó la atención del Comité para la Protección de los Periodistas, que pidió un proceso justo y transparente, y del Parlamento Europeo.

Las acusaciones de las autoridades sugerían hasta 10 años de cárcel según el Código Penal de Polonia. Sin embargo, el juicio nunca tuvo lugar, ya que la ley polaca permite el ingreso en prisión preventiva prorrogable cada tres meses. Por esta razón, los allegados a González presentó su caso ante el Parlamento Europeo en una jornada llamada "Journalism is not a crime" (El periodismo no es un crimen), en la que participaron Ohiana Goiriena, pareja del periodista detenido, así como el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Anthony Bellanger.

La vida de Pablo González en prisión

Según comenta El País, González permaneció recluido en una celda sin ventanas en el módulo de alta seguridad de la prisión de Radom, a 70 km de Varsovia. Además, comentan que solo tenía una hora de paseo en un patio de 7x4 m². Toda esta información fue proporcionada por el reportero a su esposa, Oihana, en las tres visitas que pudo realizarle en el complejo carcelario.

El intercambio de prisioneros

Este se trata de un intercambio gestado a lo largo de varios meses y que se considera el más importante desde la Guerra Fría. Este intercambio ha supuesto también la puesta en libertad de Evan Gershkovich, el corresponsal en Moscú de The Wall Street Journal, condenado el mes pasado a 16 años de prisión por un tribunal ruso.

Tras la mencionada sentencia, Gershkovich, de 32 años, se convirtió en una pieza clave para negociar un posible intercambio por presuntos espías rusos detenidos en el extranjero. La inclusión de González en este intercambio coloca al periodista español en esta categoría, a pesar de que tanto él como su círculo cercano han negado enérgicamente cualquier colaboración con el régimen de Vladímir Putin desde su arresto.