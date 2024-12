Quién es la ‘ultraderecha’ que señala Pedro Sánchez, la máquina del fango que busca hundir al PSOE

El 41º Congreso Federal del PSOE se ha saldado con cuatro medidas importantes: la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE por cuarta vez consecutiva, la renovación de la Ejecutiva federal del partido, el anuncio de la creación de una "gran empresa pública de vivienda" y la aprobación de una enmienda para eliminar los términos "Q+" de las siglas LGTBIQ+ y mantener así únicamente LGTBI.

Sin embargo, otro de los momentos más comentados del Congreso socialista, que ha tenido lugar este fin de semana en el Fibes de Sevilla, han sido las constantes referencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la 'ultraderecha' y a la "máquina del fango".

De la "máquina del fango" de Sánchez a la "cacería humana" de Cerdán

El renovado como secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha destacado durante el 41º Congreso Federal del PSOE por ser una de las voces más críticas con las desinformaciones y con aquellos que tratan "de generar caos". Más aún cuando las recientes informaciones vertidas por el empresario Víctor de Aldama le señalan directamente como una de las personas a las que el comisionista entregó, presuntamente, dinero procedente de tramas ilegales.

En este contexto, el socialista se mostró contundente con todas aquellas informaciones que, según él, conforman un plan previamente ideado para hundir al PSOE. "El verdadero riesgo es cuando la desinformación y el populismo cabalgan sobre ellos [...].Padecemos una posición corrosiva. Desde nuestra llegada al Gobierno en 2018, se han dedicado a llevar a cabo una estrategia de acoso y derribo que ha hecho irrespirable el clima político en España. Una estrategia de cacería humana, donde hay una industria de odio generando fango, ruido y bilis sin parar, con el objetivo de generar caos", recalcó Santos Cerdán señalando directamente a la 'ultraderecha', que tachó como la responsable de todo ello.

En la misma dirección fue la intervención de Pedro Sánchez durante la clausura de la convención del Partido Socialista de este fin de semana, quien se dirigió directamente al Partido Popular y a la 'ultraderecha', en referencia a Vox y a aquellas personas al servicio del partido, que "crean y propagan" bulos.

"Ese éxito es el que les aterra y les enoja. No perdonaron la victoria de la moción de censura en 2018 [...], no perdonaron que el PSOE ganase las elecciones el pasado 2019, ni por supuetso perdonan, la victoria del partido el pasado 23 de julio. Pero, sobre todo, y ante todo, lo que no perdonan es que estemos gobernando mejor que ellos[...]y que hoy haya un Gobierno limpio al frente de España", aseguró el secretario general del PSOE durante su intervención, sin olvidar esa "máquina del fango" que comenzó a señalar este año.

A qué se refieren con el término "máquina del fango"

El presidente del Gobierno utilizó por primera vez el término "máquina del fango" en su primera "carta abierta a la ciudadanía" en la que puso a España en vilo tras anunciar que durante cinco días sopesaría la posibilidad de renunciar a la presidencia del Gobierno tras las denunicas contra su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

En ese momento, Sánchez utilizó la palabra "fango" en hasta siete ocasiones, siendo la primera de ellas para tratar de dar una explicación de lo que significaba para él este término. "Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó "la máquina del fango". Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas", escribió Pedro Sánchez en su carta.

Sin embargo, como bien detalló, el término fue acuñado por el escritor italiano, Umberto Eco, que en una entrevista para 'La Sexta' definió lo que significaba el término. "La máquina del fango es una forma de deslegitimar al adversario, mostrando aspectos secretos de su vida. Hay que pensar una cosa. Antes, cuando una persona era acusada por un juez, tenía que demostrar su inocencia. En Italia, cada vez que un juez acusaba a Berlusconi, él intentaba demostrar que el juez era culpable. Es un 'no me puede juzgar porque él es culpable de algo' ", explicó el autor en la entrevista con el citado medio.

Además, en una entrevista para 'El Mundo', el italiano afirmó que "no todos los periódicos son una 'máquina de fango'", ya que algunos desvelan un tipo de información para vender más mientras otros lo hacen "como herramienta política para deslegitimar al adversario".

"Por ejemplo, hay un caso real que cuento en la novela sobre un juez que había hecho algo que no había sentado muy bien. Y le fueron fotografiando hasta que le sacaron fumando en una imagen en la que se apreciaba que llevaba unos calcetines de colores chillones, sugiriendo que se trataba de un ser un poco raro", afirmó el escritor italiano en la entrevista con el citado medio.

En este sentido, con las dos definiciones posibles que recalcan sus autores, el presidente del Gobierno utiliza el término "máquina del fango" para referirse a los "pseudomedios" que trabajan en favor de intereses políticos particulares, algo por lo que, según aseguró en septiembre en la Reunión Interparlamentaria Socialista, se va a "dejar la piel" para acabar con ello.