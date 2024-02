El PP rebautiza el "caso Koldo" como "caso Sánchez" y pregunta al PSOE: "¿Si Ábalos es imputado, Sánchez dimitirá?"

El PP considera que Pedro Sánchez es el principal responsable del "caso Koldo" y es quien más explicaciones debe dar. De hecho, el portavoz de los populares Miguel Tellado, quien ha rebautizado el "caso Koldo" como "caso Sánchez", ha advertido de que la presunta trama de corrupción nacida en el Ministerio de Transportes "no termina con Koldo" o con la dimisión de José Luis Ábalos, sino que hay que depurar más responsabilidades. En este sentido, Tellado ha señalado tanto a Pedro Sánchez, como a Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa o Santos Cerdán por el papel que han tenido "de una manera o de otra" en toda la trama. Además, Tellado ha preguntado al PSOE que si se fuerza a Ábalos a dimitir por responsabilidades políticas, en caso de que el exministro resulte imputado judicialmente, "¿también dimitirá Sánchez por la misma responsabilidad política?". "¿O plantea que Ábalos sea solo un cortafuegos?", ha preguntado el portavoz popular.

"El caso supera con creces a Koldo y a Ábalos. No es el 'caso Ábalos' ni el 'caso Koldo'. Es el 'caso Sánchez'. Nadie se cree que Koldo, un asesor que hacía labores de asistente, cerrara contratos millonarios con ramificaciones en varios ministerios y comunidades sin la supervisión de su jefe, y nadie se cree que Sánchez desconociera lo que hacía una de las personas de su círculo más cercano", ha señalado Tellado, en alusión a Ábalos, quien era el número tres del PSOE y el ministro de Transportes, una persona muy cercana a Sánchez. "Solo hay dos opciones posibles: que Sánchez no lo supiera, incurriendo en un supuesto de negligencia que en ningún caso le exime de responsabilidad; que lo supiera y no hiciera nada, siendo por tanto último responsable", ha añadido Tellado.

"El PSOE se enfrenta a un caso de corrupción histórica cuya extensión y responsables están por definir aún", ha afirmado. "La trama es grave porque pende de la cúspide del PSOE y de las más altas esferas del Gobierno de España", ha añadido Tellado, recordando que Sánchez encargó a Ábalos la defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy. En todo caso, Tellado ha preguntado "en qué lugar" quedan el resto de "responsables políticos que participaron de una manera o de otra en la trama", aludiendo a Armengol, Torres, Illa, Cerdán o Fernando Grande-Marlaska.

Los populares, que van a crear una comisión de investigación sobre el "caso Koldo" en el Senado, también van a registrar una batería de preguntas para que el Gobierno dé cuenta de los cargos implicados "directa o indirectamente" en la presunta trama de corrupción que siguen trabajando en el Ministerio de Transportes. "Los implicados no pueden seguir ni un día más en Transportes, Adif, Puertos del Estado si Ábalos dimite", ha dicho Tellado.