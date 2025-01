El PP reclama una reunión "urgente" con el Frontex

La portavoz de la Delegación española del Partido Popular del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha remitido hoy una carta al Director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Hans Leijtens, para solicitarle una reunión urgente con el fin de buscar soluciones a la crisis migratoria en las Islas Canarias que ha costado, de nuevo, la vida a 50 personas en las últimas horas.

El informe anual publicado esta semana por Frontex refleja un incremento del 18% en la llegada de inmigrantes con respecto al año anterior. Las casi 47.000 personas que arribaron a las costas canarias supone la cifra más alta registrada por la agencia desde 2009.

Precisamente el Frontex ha formado parte de uno de los escollos en la negociación para la reforma de la Ley de Extranjería que sigue sin avances. Y es que mientras la UE pedía al Gobierno que le dejara cooperar en Canarias para controlar la inmigración ya que sin la autorización del Ejecutivo no podía realizar el despliegue de efectivos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska llegó a tildar de "decepcionante" la ayuda que les estaba prestando para el control migratorio y le reclamaba que "recuperara la vigilancia marítima en aguas africanas del Atlántico" para prevenir la inmigración irregular que llega a Canarias. Sin embargo, el director de este organismo aseguró en septiembre del pasado año que no habían podido asistir a España en Canarias porque el Gobierno "no había pedido ayuda" y el PP reclamaba que sin esa petición no habría avances en la negociación.

En este contexto Montserrat destaca en su misiva que "ante la pasividad del Gobierno español en la mayor ruta de entrada de inmigrantes a la UE, desde el PP vamos a intentar interceder con las autoridades comunitarias para encontrar soluciones a esta grave crisis migratoria”, y trabajar por un mejor convenio con Frontex.

Y es que la situación de Canarias sigue siendo alarmante y las llegadas no cesan alcanzando en 2024 los 46.877 personas, 13% más que el 2023 además del impacto humano. Asimismo, al eurodiputada advierte de que "los últimos informes reflejan que esta tendencia al alza podría empeorar en 2025, como también reconoce la agencia", apunta en su misiva.

Montserrat asegura que "los problemas derivados de las políticas nacionales cortoplacistas y erróneas en las fronteras exteriores de la Unión deben ser abordados de manera integral por parte de las autoridades comunitarias, quienes deben trabajar para garantizar que la colaboración entre las instituciones europeas y los Estados miembros sea sólida, eficaz y orientada a la protección de las fronteras y de las vidas humanas". Y añade: "El control migratorio y la colaboración entre los Estados miembros y Frontex son esenciales para salvar vidas y garantizar una gestión migratoria eficaz y respetuosa con los derechos humanos".

Mientras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viajará el próximo 21 de enero hasta Estrasburgo para reunirse con el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, y tratar la crisis migratoria que vive el Archipiélago, así como para solicitar un trato prioritario ante la distribución de los recursos financieros en materia migratoria.