El relato de los becarios de Nacho Cano contra los policías: horas retenidos y preguntas sexuales

16 bailarines mexicanos que se forman en el musical Malinche de Nacho Cano denunciaron el pasado 8 de julio en una comisaria de Madrid a dos policías que les interrogaron en torno a su estancia en nuestro país. Les acusaron de coacciones y falsedad de documento público.

Todo comenzó en el mediodía del pasado 27 de junio, cuando kis becarios se encontraban ensayando la madrileña parroquia de San Juan de la Cruz, situada en la plaza homónima. Unos 20 efectivos de la Policía Nacional irrumpieron en el lugar, anunciando que acudían a realizar una inspección de trabajo.

Los estudiantes explicaron en sus denuncias a las que ha tenido acceso LA RAZÓN que, mientras uno a uno iban siendo interrogados por una inspectora de trabajo, en presencia de policías, se les impusieron varias prohibiciones por parte de las dotaciones policiales.

Mientras les entrevistaban individualmente, pasaron varias horas retenidos y se les distribuyó por distintas estancias del lugar de ensayo. No les dejaron usar el móvil ni comunicarse entre ellos.

En palabras de una becaria, se les trató como "delincuentes" y fueron "desproporcionados" tanto los medios policiales desplegados como la actuación posterior de los agentes en la comisaría a la que fueron llevados, con sirena policial incluida.

Ya en las dependencias policiales de Leganitos, les indicaron que iban a proceder a aclarar su filiación, un trámite que les vendieron como "rápido" para prometerles que podrían irse en poco tiempo.

Algo que, tal y como se ve en la denuncia, nunca ocurrió. En vez de dejarles ir, los policías les volvieron a tomar declaración a partir de las 15:00 horas de ese día, que era jueves, y no fue hasta cinco horas después, pasadas las 20:00 horas, cuando salieron de la comisaría los primeros becarios mexicanos.

Los jóvenes aseguran que los policías ahora investigados les amenazaron con que serían expulsados de nuestro país si no colaboraban, afirmando que su visado estaba anulado, y cuestionaron en todo momento la legalidad de las condiciones de su estancia en Madrid. Los agentes les obligaron a entregar sus móviles para registrarlos sin que -dicen- hubiesen dado nunca su consentimiento. Vieron como los agentes accedían a sus cuentas de correos electrónico y a WhatsApp. Una de ellas relató que, incluso, tuvo que exportar algunos de sus chats para enviarlos al teléfono del agente que le interrogaba siguiendo una orden de este último.

"Me obligaron a prestar declaración en unas circunstanciasen las que no era capaz de tomar decisión alguna", señaló uno en su denuncia, que ayer se conoció que ha supuesto una imputación para los dos policías por delitos de coacciones.

Entre las preguntas que consideran que coartaron su libertad señalan algunas sobre cuestiones de naturaleza sexual. Quisieron saber si Cano se había insinuado a las bailarinas. Por otro lado, sintieron que trataban de hacerles creer que eran víctimas de maltrato laboral por la dirección del musical Malinche.

Todo ello, unido a condición de extranjeros, les generó una situación de "indefensión y discriminación" que les hizo sentir "vulnerables".

Lo que también generó miedo en el grupo es que durante los interrogatorios en comisaría les revelaron datos o circunstancias cotidianas que aseguran que "no era posible conocer en circunstancia diferentes al seguimiento policial".

El delito de falsedad por el que denunciaron a los dos agentes lo relacionan con que -aseveraron- en sus denuncias "párrafos y afirmaciones" que no salieron de sus bocas y que, a pesar de que manifestaron que no estaban de acuerdo de que les atribuyesen, no fueron corregidas por los agentes que le interrogaron, y parte de lo declarado, por tanto, denuncian que fue alterado.