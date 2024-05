Reuniones contra reloj para sellar el acuerdo con el Peñón

Cuestión de días o semanas. La fumata blanca –que anuncie el ansiado acuerdo entre Gibraltar y la Unión Europea para resolver el estatus de Gibraltar tras el Brexit– estaría lista para encenderse, a tenor de las últimas declaraciones escuchadas en Bruselas la pasada semana. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, subrayó que el Gobierno espera cerrar «los próximos días» el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para el marco de relaciones con Gibraltar, cuatro años después de la salida de Londres del bloque europeo.

Estos comentarios se producen después de que dos semanas atrás en Bruselas mantuvieran una reunión al más alto nivel entre el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron; el español, José Manuel Albares; el vicepresidente de la Comisión Europea que negocia las relaciones con el Peñón, Maros Sefcovic, y Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar. Entre las ausencias sonadas se encontraban los alcaldes del Campo de Gibraltar, quienes han reclamado en todo momento conocer los pasos que está dando España de cara a la negociación en torno a Gibraltar. No en vano, el futuro tratado les atará de manos y pies, ya no solo en el presente sino de cara a los próximos años. Entre las voces más crítica está la del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

En una conversación telefónica con LA RAZÓN advierte de que «es preferible no firmar que llegar a un mal acuerdo». El regidor insiste en que «quieren escuchar y quieren ser escuchados». Critica que no han tenido el protagonismo que, por ejemplo, sí le han dado al Peñón que, sin ir más lejos, estuvo presente en la reunión de alto nivel en Bruselas hace dos semanas.

«Produce incertidumbre e inquietud entre los campogibraltareños desconocer los términos de un acuerdo en el que no solo nos estamos jugando nuestro presente sino también nuestro futuro». En los más de treinta meses de negociaciones han mantenido tan solo un par de reuniones. La última en noviembre de 2022, cuando Exteriores les presentó la propuesta de la Comisión Europea de eliminar la Verja. Si existe una preocupación que ronda la cabeza del alcalde en relación con el acuerdo es cómo afectará a la competitividad del puerto de Algeciras. Por ejemplo, las tasas de carburante o de descarbonización, que se exigen en Europa, desconoce si también las tendrán que pagar Gibraltar. En caso contrario, el acuerdo será un «perjuicio». «Hemos de saber qué va a ocurrir en materia fiscal, conocer si Gibraltar va a obtener beneficios por pagar menos tasas por el suministro a buques en detrimento del puerto de Algeciras; si por el Peñón van a entrar mercancías que no lo harán por el puerto algecireño, o qué va a ocurrir con las aguas de las que se está apropiando la colonia británica para usarlas como fondeadero de buques». Es por ello que reclama, entre otras cosas, saber si se podrá modificar o no el acuerdo en un futuro. «Si algo nos perjudica, tenemos que tener capacidad para cambiarlo», subraya.

Si bien es cierto que ni Londres ni Bruselas hablan de plazos, la realidad es que las elecciones europeas del próximo 9 de junio y el previsible adelanto electoral en Reino Unido, donde los sondeos apuntan a un cambio de color del gobierno que se traducirá en el regreso a Downing Street de los laboristas, imprimen cierta urgencia al tratado. Sampedro aseguró, de hecho, que la reunión de hace dos semanas sirvió para acordar las líneas generales del acuerdo. En concreto, hizo hincapié en que si siguen los contactos a nivel de negociadores, apuntando a que «si todo va bien», cabe esperar otra reunión ministerial con la presencia del jefe negociador de la UE, el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic, para sellar el pacto.

Fuentes británicas aseguran a LA RAZÓN que «todas las partes han acordado que las negociaciones continuarán durante las próximas semanas para tratar de concluir el acuerdo entre el Reino Unido y la UE» . Rebajan el optimismo y recuerdan que ya el pasado viernes 12 de abril se acordaron «líneas políticas generales, incluyendo en lo relativo al aeropuerto, mercancías y movilidad». Estas mismas fuentes también advierten de que «el Reino Unido se mantiene firme en su apoyo a Gibraltar y sólo aceptará unas condiciones que satisfagan al Gobierno del Peñón. Las negociaciones se están dilatando. Hasta el momento se han celebrado 18 rondas de contactos a nivel técnico. El memorándum sobre el que se trabaja prevé la supresión de la Verja y la entrada de facto de Gibraltar en Schengen, para lo cual los controles fronterizos deberán trasladarse al puerto y el aeropuerto. Reino Unido rechaza que sean agentes españoles los que efectúen esos controles, de ahí que sobre la mesa esté una propuesta para que durante un periodo transitorio de cuatro años esta tarea recaiga en la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).Hay que recordar que Bruselas negocia con Londres desde octubre de 2021 sobre la base del llamado Acuerdo de Nochevieja sellado entre el Gobierno español y el británico el 31 de diciembre de 2020.