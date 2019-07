El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a negar en rotundo la posibilidad de que los diputados naranjas apoyen o se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez, fechada para los próximos 22 y 23 de julio. “Con sus socios y sus políticas no vamos ni a la vuelta de la esquina”, ha recordado en su intervención en la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. A su vez, ha urgido al presidente en funciones a “ponerse a trabajar”: “Negocie con sus socios, con los que ya gobierna en tantas comunidades autónomas”, ha dicho.

A su vez, Rivera también ha acusado a Sánchez de “confundir su papel”: “Usted no es ni el Rey ni el jefe del Estado. Usted no hace rondas de consultas”, ha subrayado, en referencia a la polémica suscitada por la negativa de Cs a volver a reunirse con el candidato socialista. Además, ha recordado que ya ha recibido “cuatro o cinco” llamadas de consultas. “Por supuesto, la próxima vez que nos llame el Rey asistiremos como constitucionalistas. Pero si el señor Sánchez quiere negociar un Gobierno que llame a sus socios, no a los que vamos a liderar la oposición”, ha añadido.

De nuevo, el presidente de Cs ha recordado que, en materia de pactos de Estado, “no es solo que Sánchez nos llame, es que le voy a llamar yo. Espero que los lideremos juntos”. Asimismo, ha recordado que Ciudadanos ya ha registrado una petición para que empiece a haber sesiones de control al Gobierno para que éste no esté “descontrolado”: “Ya basta de teatro, los españoles quieren trabajo”.

“Lo que querría Sánchez es que la oposición fuera un desierto y así pudiera estar en La Moncloa una década. Lo que nosotros queremos es que esté, como mucho, un mandato”, ha concluido.