Rufián advierte a Sánchez de que "un fantasma recorre el Congreso", el del bloque de "PP, Vox y Junts”

El voto en contra de Junts ayer en la votación sobre la ley que pretendía frenar el alquiler de temporada tuvo su resaca en la sesión de control al Gobierno. La nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo y orquestada por el partido independentista muestra realmente como la legislatura depende de los siete votos que controla Carles Puigdemont. Algo que ayer enfadó a los principales socios de la coalición de izquierdas. Primero porque la ley que fue tumbada tenía el sello de todo el bloque de la investidura y, después, por la convicción de que la legislatura está en manos de Junts. En medio de la pugna entre ERC y Junts tanto en Cataluña como en Madrid, los primeros han querido aprovechar el nuevo engaño de los de Puigdemont en el hemiciclo para alertar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez e interpelarle sobre qué va a hacer para frenar "el nuevo bloque" conformado por PP, Vox y Junts, según ERC.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntó al líder socialista sobre cuánto cree que durará la legislatura para después utilizar el libro "Un fantasma recorre Europa" como base para contar lo que a su juicio ocurre en el hemiciclo. "Hay un fantasma que recorre este hemiciclo, el fantasma de la derecha y la ultraderecha, un bloque nuevo que se está conformando; PP, Vox y Junts", ha advertido el diputado independentista, para después reprochar a Junts su voto "miserable" en la votación de la ley que pretendía mejorar la ley de Vivienda aprobada la pasada legislatura para tapar el agujero del que se valen los propietarios para alquilar sus casas como viviendas de temporada. Rufián recordó a Sánchez que en este primer año de legislatura ya han perdido 35 votaciones y "muchas" por "este bloque", como ayer.

Rufián pidió a Sánchez abrir los ojos porque, a su juicio, lo negarán. "Dirán que Junts no se va a atrever y no puede ir con quienes pegaron a los catalanes, con quienes niegan la nación española". Avisó que el Gobierno "desconoce la enorme capacidad de blanqueamiento de esta gente", en referencia a Junts. Pidió al presidente del Gobierno explicar qué va a hacer para evitar este bloque e incluso le llamó "insensato o mentiroso" si no reaccionaba. "¿Qué hará usted para evitar este bloque que ya está conformado?", le retó.

A sus preguntas, el presidente del Gobierno reiteró que cumplirá los tres años de legislatura que restan y ha defendido su programa de gobierno, si bien ha reconocido que “hay mucho trabajo que hacer”. El presidente ha defendido ante sus socios el acuerdo de financiación singular para Cataluña, que ha calificado de “muy importante”.