Salvador Illa, el favorito: entre ganar y gobernar

Todas las encuestas le dan como ganador, pero su gran reto es lograr el gobierno de La Generalitat. A Salvador Illa Roca, candidato del Partido de los Socialistas de Cataluña, ya le pasó en las últimas elecciones, febrero de 2021. El PSC fue el partido más votado con 33 escaños empatando con Esquerra Republicana, pero la unión de los partidos independentistas impidió que fuera presidente. Ahora afronta de nuevo este dilema con un Carles Puigdemont envalentonado que le pisa los talones y, que según otros «trackings» internos de Junts, podría incluso llegar a un empate. De talante afable y conciliador, la sombra de Sánchez, su controvertida gestión como ministro de Sanidad durante la pandemia y su presunta implicación en los contratos de las mascarillas le han perseguido sin tregua. Fiel a las tradicionales dos almas del PSC, entre catalanistas y nacionalistas, es el único que puede tender la mano a unos y a otros, incluidos JuntsxCat y ERC, aunque tanto Puigdemont como Aragonès ya han avanzado su intención de no apoyarle y exigir cada uno la Presidencia del Govern. Parte como vencedor, pero si no logra los votos suficientes y necesita el respaldo de los independentistas su calvario para negociar los pactos postelectorales será enorme. El anuncio de que volvería a rescatar a Josep Lluís Trapero como director de los Mossos le granjeó fuertes críticas por su papel durante el 1-O, ya que los soberanistas consideran su declaración ante el Tribunal Supremo como la base para el juicio contra los condenados en el «procés». Veteranos de la antigua Convergencia i Unió, ex consejeros de Junts como Miquel Samper o Santi Vila, y destacadas figuras del catalanismo como Miquel Roca han expresado su apoyo a Salvador Illa para abrir «una nueva etapa» política en Cataluña. Su mensaje va dirigido a los indecisos, a los antiguos partidos nacionalistas saturados del independentismo, al tradicional voto de la izquierda y a los sectores empresariales y sociedad civil que apuestan por retornar la prosperidad económica en Cataluña. Nacido en La Roca del Vallés, en una familia de tradición textil, acaba de cumplir 58 años y frente a quienes opinan que la ambición de Sánchez por mantenerse en el poder le sacrificaría con una abstención para investir al soberanista Puigdemont, responde claro: «El president se decide en Cataluña, no en la aritmética del Congreso».