Sánchez acepta a los candidatos de Meloni y Orban para salvar a Ribera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de que se lleve a cabo el nombramiento en la Comisión Europea del candidato propuesto por Italia, Raffaele Fitto, al señalar que todos los estados miembros de la Unión Europea "tienen derecho a contar con un comisario" y es cada país el encargado de elegirlo. El visto bueno de los socialistas al candidato de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, podría servir como desbloqueo de la situación actual, después de que el PP amenazara con vetar el nuevo colegio de comisarios si no se retiraba la candidatura de la vicepresidenta Teresa Ribera, a la que reprocha su actuación en la DANA que arrasó buena parte de la provincia de Valencia.

"Todos los países miembros de la Unión Europea tienen derecho a contar con un comisario, eso es así y hay que respetarlo", ha afirmado Sánchez en una rueda de prensa al finalizar la cumbre del G20 que se lleva a cabo en Río de Janeiro (Brasil). "Es lo que dicen los tratados, y eso es lo que hace la familia socialdemócrata europea", ha indicado, alejando la posibilidad de que los socialistas traten de vetar al candidato propuesto Meloni si el PP insiste en descabalgar a Ribera.

En ese sentido, ha explicado que el candidato a comisario lo elige cada país y recuerda que en otras ocasiones han tenido que votar al candidato propuesto por el primer ministro húngaro Viktor Orbán. "Esto es lo que pasa en Europa", ha apuntado. Defiende, por tanto, que no sobrepasa ninguna línea roja y simplemente respeta lo que dicen los tratados. Además, ha remarcado que es "urgente" que Europa cuente con un Ejecutivo comunitario "cuanto antes", con plenas capacidades para afrontar los desafíos globales a los que debe hacer frente.

No obstante, ha señalado que el acuerdo vigente en la Unión Europea es entre los tres principales familias políticas, los conservadores, los socialistas y demócratas y los liberales y advierte que se debe "preservar y cumplir". En ese sentido, ha señalado que los socialistas han apoyado todos los candidatos al colegio de comisarios del Partido Popular y, por tanto, pide "reciprocidad" para que también respalden a los suyos. Sánchez ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que mezcle "la tragedia de Valencia con la negociación en Bruselas", a la vez que ha señalado que el líder de la oposición "tiene todo el derecho a defender" la gestión de Carlos Mazón con la DANA, pero "no lo puede hacer en contra de todo y de todos". "No lo puede hacer en contra del Estado", ha subrayado.

A juicio de Sánchez, Feijóo ha puesto en duda "cuáles son las competencias de cada estamento en un Estado autonómico" utilizando la vicepresidencia primera de la Comisión Europea que se le ha reconocido a España y a Teresa Ribera "contra España y Europa". "Si el señor Feijóo quiere defender al señor Mazón, que lo haga. Está en su derecho. Pero que no lo haga en contra del Estado autonómico, en contra de los intereses de España y en contra también de los intereses de Europa", ha remachado. Finalmente, Sánchez ha reclamado a Feijóo que se aplique la "política para adultos en primera persona" que defiende. "Mesura, racionalidad y un mínimo de sentido de Estado. Eso es lo que pediría", ha reiterado el presidente del Gobierno, que ha indicado que las negociaciones en Bruselas "avanzan" y espera que pronto "den sus frutos" porque tanto Europa como España "lo necesitan".

Mientras Sánchez comparecía en Río, en Bruselas daba comienzo una reunión de los líderes de los tres principales grupos en la Eurocámara: el alemán Manfred Weber (Partido Popular Europeo), Iratxe García (Socialistas y Demócratas) y Valérie Hayer (Renovar Europa) para seguir buscando un punto de encuentro que desbloquee la aprobación de la Comisión Europea. "Estamos en el proceso de negociar y de hablar.Hemos tenido un debate muy duro, bueno, en la familia del PPE sobre nuestros valores, sobre aquello en lo que creemos y sobre que compartimos las preocupaciones de nuestros socios españoles sobre Ribera", ha dicho Weber a la prensa en Bruselas, al salir de una reunión de su familia política y antes de acudir al encuentro con García y Hayer. El conservador alemán ha querido dejar claro que "en este momento no hay acuerdo entre los grupos políticos" pero que siguen los contactos para evaluar la situación con respecto a la posición de los socialistas sobre Fitto y abordar "todos los asuntos sobre la mesa".

Siguiendo las directrices del PP español, los 'populares' europeos habían puesto como condición para evaluar a Ribera que la ministra responsable de Transición Ecológica rinda cuentas ante el Congreso de los Diputados, lo que ocurrirá este miércoles, y se comprometa a dimitir si se judicializa su gestión de la DANA.

A la espera de conocer el resultado de las conversaciones a tres, cada familia mantendrá en la mañana del miércoles sus reuniones de grupo para examinar los avances, si los hay, con el objetivo de reactivar el proceso de evaluación de los seis vicepresidentes designados por Von der Leyen para su próximo Ejecutivo, incluidos Ribera y Fitto.

Las evaluaciones de cada candidato por las comisiones competentes es paso necesario para que la Conferencia de Presidentes, que junta a los líderes de todos los grupos y se reúne este miércoles a las 17:00 para fijar la agenda de la sesión plenaria de la próxima semana, pueda completar la propuesta que vote el pleno para aprobar o rechazar al Colegio de Comisarios en su conjunto. Esa votación no permitirá ya aprobar o suspender comisarios de manera individual y está previsto, en principio, que tenga lugar el próximo 27 de noviembre para que el nuevo Ejecutivo comunitario pueda entrar en funciones el 1 de diciembre. Una de las claves para desbloquear el proceso es consensuar una agenda "proeuropea" para la nueva legislatura en línea con el acuerdo que el pasado julio permitió a Von der Leyen renovar mandato con el visto bueno de la Eurocámara gracias al apoyo en bloque de estos grupos, si bien fuentes de la negociación apuntan que en esta ocasión se explora trasladar el compromiso a un documento escrito que, no obstante, los 'populares' ven con reservas, informa Ep

Begoña Gómez, "honesta"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que, tras las nuevas actuaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, podrá comprobar que Begoña Gómez es "pulcra, honesta" y con unas cuentas similares a las de millones de trabajadores. Sánchez ha hecho estas consideraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre del G20 de Río de Janeiro ante la decisión del juez de pedir a la Policía Judicial que consulte las cuentas corrientes de Gómez y al Registro Civil su certificado de matrimonio.

Unas peticiones en el marco de la investigación de Peinado contra ella por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, caso por el que había sido citada a declarar el pasado lunes. Sin embargo, la mujer de Sánchez alegó que estaría en Brasil junto a su esposo para no acudir a esa citación, que finalmente se pospuso al 18 de diciembre.

El presidente del Gobierno ha reiterado que, ante el caso de su esposa, tiene "absoluta tranquilidad" y también garantiza "absoluta transparencia".

"Si se quiere investigar el estado de las cuentas de mi esposa, perfecto, porque se verá que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja la de cualquier profesional, trabajador como millones de españoles en nuestro país", ha añadido. Y ha proseguido en esa misma línea: "Si el señor juez, el señor Peinado, quiere comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casados pues tampoco hay problema"