Sánchez arropará en campaña al líder del PSOE extremeño procesado por "enchufar" a su hermano

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este próximo miércoles, 5 de noviembre, junto al líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público que la formación celebrará en Mérida.

Gallardo se encuentra procesado por el caso que afecta al hermano del presidente -también procesado- quien, supuestamente, se habría valido de su vínculo familiar para lograr una plaza ad hoc en la Oficinal de Artes de Escénicas de la Junta de Extremadura.

Lo harán a las 19.00 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, acompañados de representantes socialistas de las provincias de Cáceres y Badajoz, según han confirmado fuentes del PSOE de Extremadura a Europa Press.

Cabe recordar que este pasado lunes, 27 de octubre, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció el adelanto de las elecciones autonómicas en la región para el próximo 21 de diciembre de 2025, después del, señaló, "bloqueo" alcanzado al no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

La juez Beatriz Biedma considera que la adjudicación del puesto de alta dirección a David Sánchez se sitúa en las "relaciones personales de amistad y profesionales anteriores al nombramiento".

Y, en este sentido, recuerda que el diputado de Cultura en Badajoz Ricardo Cabezas aclaró en su declaración que "el entonces candidato a las primarias del PSOE, Don Pedro Sánchez, le habló de que tenía un hermano músico" en un mitin celebrado en Badajoz el 21 de mayo de 2017, meses antes de que se formalizara su contratación.