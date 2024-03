Sánchez augura tres años más de legislatura y acusa al PP de "mimetizarse" con Vox

Pedro Sánchez ha salido este sábado al contraataque ante el duro desgaste que lleva sufriendo en el último mes, con el "caso Koldo" y todas sus ramificaciones que conducen a su entorno más cercano, y con la debilidad de un Gobierno que ha tenido que renunciar a elaborar los Presupuestos por falta de apoyos. Ante este escenario, el presidente del Gobierno ha querido lanzar dos mensajes: por un lado, ha hecho énfasis en que agotará la legislatura y, por tanto, estará, como mínimo, tres años más en la Moncloa, tratando de borrar de golpe cualquier atisbo de debilidad; y, por otro lado, ha acusado al PP de "mimetizarse" con Vox, volviendo a usar la equiparación entre ambas formaciones como arma de desgaste a Alberto Núñez Feijóo.

"Ya no se distingue al PP de la ultraderecha", ha espetado Sánchez en una intervención durante el Congreso del PSOE de Extremadura, que escenifica el relevo de Guillermo Fernández Vara por Miguel Ángel Gallardo. "La derecha y la ultraderecha se mimetizan en la forma de hablar, de hacer política y de aprobar medidas contrarias a la convivencia y a la cohesión", ha añadido Sánchez, quien ha reivindicado su enfrentamiento contra las "élites" de este país con la subida de impuestos mientras ha eludido hacer referencia a la amnistía en un territorio como Extremadura, muy hostil a las cesiones al independentismo. "¿Cómo respondemos a una derecha que pertenece a esa internacional ultraderechista que ha hecho de la polarización y la crispación su única estrategia para destruir al Gobierno de España? No lo van a lograr. Vamos a gobernar nueve años este país y después los españoles tendrán que decidir con su voto", ha resumido, asegurando que va a agotar la legislatura frente a las peticiones cada vez más insistentes de la oposición de que convoque elecciones a partir de mayo.

A juicio de Sánchez, hay "polarización" en España, pero es "asimétrica" porque "unos insultan" y otros "son insultados", recordando cómo se cercaron las sedes del PSOE en España en protesta por la amnistía mientras ha evitado mencionar cómo esta semana se ha celebrado una manifestación frente a la sede del PP contra Isabel Díaz Ayuso. "Ya quedaron muy lejos aquellos ecos que decía el señor Feijóo de yo no vengo a insultar", ha señalado. "Ellos embarran porque están de barro hasta arriba. Ellos a embarrar y nosotros a gobernar para la gente. No vamos a parar mal que le pese a ellos. Los ciudadanos dijeron sí a un gobierno progresista y no a un gobierno reaccionario", ha continuado.

Sánchez ha querido reivindicar su gestión, nuevamente, para reforzar la imagen de su Gobierno. Y lo ha hecho con datos económicos, reivindicando que el déficit se ha situado en 2023 en el 3,7%; la subida del Salario Mínimo Interprofesional; la revalorización de las pensiones; o, los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. "Nuestros ejes para los tres próximos años de legislatura son el crecimiento económico, el empleo, la lucha contra la desigualdad y la cohesión territorial", ha subrayado. "España va en la buena dirección. Hemos hecho muchas cosas y quedan muchas por hacer", ha afirmado. "España va batiendo todos los récords de empleo y ellos van rompiendo todos los récords de toxicidad en la oposición", ha añadido, en referencia al PP.

Desde que estallara el "caso Koldo", el presidente del Gobierno está más tensionado que nunca y eso se está traduciendo en una guerra sin escrúpulos contra el PP. De hecho, el propio Sánchez y María Jesús Montero han hecho uso de datos falsos para acusar a Feijóo de haber dado ayudas de la Xunta de Galicia a la empresa en la que trabajaba su pareja, algo que fue desmentido en menos de 24 horas, pero ninguno de los dos ha rectificado. De hecho, el propio Sánchez amenazaba en la sesión de control del miércoles en el Congreso con sacar más cosas de los dirigentes del PP.