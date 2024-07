Sánchez, sin explicaciones sobre el pacto con ERC y el "caso Begoña Gómez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en el palacio de la Moncloa, 24 horas después de su testifical ante el juez Juan Carlos Peinado, para hacer el tradicional balance de fin de curso. El jefe del Ejecutivo añadió ayer expectación a esta comparecencia tras emplazar desde Palma de Mallorca, donde acudió para participar en el despacho de verano con el Rey Felipe VI, a dar esta mañana todos los detalles de su declaración ante el magistrado que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha sido un frontón. No ha ofrecido explicaciones ni detalles sobre el pacto con ERC, tildando, además, de valorativas las preguntas de los medios que pretendían incidir en sus contradicciones.

Pese a que la intervención de Sánchez estaba dirigida a enumerar los logros del Gobierno en el último semestre, contraponiéndolo con los gobiernos de la derecha, en materia económica -anunciando un pacto hoy mismo con los agentes sociales sobre pensiones- o en avances en justicia social, lo cierto es que toda esta gestión, de los "ocho meses intensos" de legislatura, ha quedado eclipsada por el cerco judicial que sufre el presidente y su familia. Sánchez ha calificado su declaración como un "montaje" y se ha burlado del espectáculo "absolutamente patético y bochornoso" de las acusaciones particulares de "ultraderecha", peleándose por entrar en la Moncloa para presenciar la testifical.

El presidente ha dibujado a un Gobierno que ha resuelto las crisis económica, social y territorial y que, ante este escenario, a la oposición "frustrada" no le queda otra opción para atacar al Ejecutivo que "fabular" con un "no caso". "Esto es un "no caso" derivado de la frustración y la impotencia de la oposición, que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas y demuestra el fracaso estruendoso de su proyecto político", ha señalando, evitando dar explicaciones sobre los interrogantes que todavía sobrevuelan el "caso Begoña Gómez". "Ya he dado sobradas explicaciones en el Congreso de los Diputados", se ha limitado a señalar.

Sánchez ha respaldado la querella de la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado, en defensa de la institución de la Presidencia del Gobierno y de la separación de poderes. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Este gobierno está a lo importante, a sacar leyes en beneficio de la mayoría social. Nosotros gobernamos, otros que continúen fabulando", ha repetido en numerosas ocasiones, claramente, el mensaje que se quiere instalar.

El Gobierno se ha afanado por tratar de dar "normalidad" a la acción del presidente, manteniendo su agenda oficial y sin querer que la declaración ante el juez alterase su hoja de ruta. "Este juez no nos marca la agenda", dicen en el Ejecutivo. Sin embargo, la comparecencia que se ha celebrado hoy estaba prevista para principios de semana -para el lunes- y se ha desplazado a este miércoles para que no fuera una previa sobre su testifical, sino que permitiera a Sánchez, al ser posterior, apuntalar su relato sobre la "persecución" que está sufriendo.

Acuerdo con ERC

El presidente del Gobierno se ha limitado a defender el preacuerdo entre el PSC y ERC, "un magnífico acuerdo", pero sin entrar sobre el contenido del mismo. Una prudencia que mantienen en el Ejecutivo para no "interferir" en la consulta a las bases republicanas del próximo viernes. Sánchez ha sacado pecho por su política de estabilización en Cataluña, tras heredar la "crisis constitucional más importante de la democracia". Como ya hiciera ayer desde Palma, el presidente ha pedido respeto para ERC, en su proceso interno, y ha tenido un "reconocimiento" para su papel en esa estabilización de Cataluña.

En clave interna, de cara a su partido, Sánchez ha recordado que el preacuerdo catalán cuenta con el aval de la Ejecutiva socialista, que ayer lo apoyó por "unanimidad", y se ha manifestado con ironía sobre los posicionamientos del presidente de Castilla-La Mancha contra el acuerdo. "Lo que sería noticia es que Emiliano García-Page hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España".