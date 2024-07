Sánchez copia el nombre de Fundación Avanza a una entidad educativa: "Estamos indefensos"

Pedro Sánchez anunció recientemente la creación de la Fundación Avanza, un «laboratorio de ideas» para dar apoyo al PSOE (al estilo de FAES de José María Aznar con el PP). Sin embargo, los primeros pasos están rodeados de una polémica que podría acabar incluso en los tribunales ya que el nombre escogido (Fundación Avanza) corresponde a una fundación de carácter educativo fundada en 2009: es decir, el nombre ya está registrado ya que su propietario es otro y eso puede vulnerar la Ley. La Fundación Avanza está creada y presidida por Alberto Flaño y está radicada en Dos Hermanas (Sevilla) y la inscripción apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de marzo de 2009.

Según aparece en los Estatutos, la Fundación Avanza surge para lograr una «atención educativa» para los menores con altas capacidades intelectuales y, tal y como explica Flaño en conversación con LA RAZÓN, a eso quiere seguir dedicándose «para intentar mejorar la sociedad» centrándose en ese colectivo. El máximo responsable de Avanza, quien ha tenido que desembolsar más de 20.000 euros de su bolsillo para poder constituir la Fundación, según consta en el documento publicado en el BOE, asegura que están «sorprendidos» con el último movimiento del PSOE para registrar su «think tank» bajo el mismo nombre. «Estamos indefensos. Ya veremos a ver si las instituciones funcionan como deben de funcionar», afirma.

«Es un David contra Goliat», añade Flaño, quien explica cómo tuvo que proceder para poder constituir su Fundación que da apoyo a los niños con altas capacidades intelectuales. «Nosotros tuvimos que constatar que en el registro de fundaciones no hubiera ninguna fundación con el nombre que queríamos poner. Tras haber mirado el nombre, te dan un certificado que avala que no hay ninguna fundación que se llame igual y luego puedes pasar a registrarla. Ese es el proceso que tenemos que seguir todos los españoles», detalla Flaño, lamentando la maniobra del PSOE y de Sánchez ya que se pueden encontrar en una situación de desigualdad.

En todo caso, a pesar de esta situación, que podría acabar en los tribunales, también matiza que no tienen previsto tomar acciones judiciales, aunque confía en que las instituciones puedan rectificar. «No entiendo muy bien que pueda haber otra fundación con el mismo nombre si hay una institución que se encarga de que no tengamos el mismo nombre», señala. Flaño, por sus palabras, parece querer dejar claro que no quiere problemas de carácter político. «Nosotros somos una entidad apolítica», afirma, aunque asegura con rotundidad de que «no debería estar dada de alta» la fundación del PSOE. De hecho, según recuerda, todavía no tiene constancia de que haya aparecido ese nombre en el BOE por lo que tiene confianza de que haya una rectificación.

El PSOE dio a conocer el pasado miércoles que ha impulsado su nueva fundación, con Sánchez presente en el acto inaugural. Con este «think tank», los socialistas quieren dar la «batalla de las ideas» y hacer frente a «la ideología libertaria, populista e iliberal», en referencia al bloque de la derecha compuesto por PP y Vox. La Fundación estará encabezada por el economista Manuel Escudero, una persona muy cercana al propio Sánchez. En este sentido, tal y como ha desvelado Escudero en «Público», la idea de crear la fundación es de Sánchez, quien se lo propuso en febrero. Además de la presencia de Sánchez en el acto de presentación, también estuvieron figuras de peso político en el Gobierno, como María Jesús Montero u Óscar Puente, o el exresponsable de la diplomacia europea Josep Borrell, y en el patronato de la fundación estará también la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Está por ver cuál es el primer paso que da el «think tank» y qué aportaciones hace al PSOE, ya que, de entrada, la intención es empezar por la «desinformación» y contribuir al «plan de calidad democrática» de Sánchez.