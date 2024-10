Sánchez dice que desconocía que Delcy no podía pisar España pese a que la UE aprobó la sanción con él en Moncloa

Pedro Sánchez ha hecho su enésimo cambio de versión y parece que quedan aun más por venir porque el presidente del Gobierno no va a tener fácil explicar todo el tsunami de revelaciones que ha aportado el último informe de la UCO. Además, sobre varios temas, que van desde Air Europa hasta la visita de Delcy. En este sentido, sobre la vicepresidenta venezolana, que pisó España en enero de 2020 pese a no poder hacer, Sánchez aseguró en su momento que desconocía el viaje pese a que ahora la UCO ha desvelado que sí estaba al tanto por los mensajes cruzados con José Luis Ábalos cuatro días antes; y, en segundo lugar, tras descubrirse que sabía con antelación de la llegada de la dirigente venezolana, ha aducido que desconocía que no pudiera pisar territorio europeo porque estaba sancionada pese a que la Unión Europea adoptó esas medidas con él ya de presidente del Gobierno en junio de 2018.

Por tanto, parece que la realidad sigue desmontando las versiones del presidente del Gobierno sobre la visita de Delcy a Madrid, que fue recibida por Ábalos. En este sentido, el propio Diario Oficial de la Unión Europea del 25 de junio de 2018, recogía las medidas restrictivas impuestas a dirigentes venezolanos. Entre ellos, aparecía la propia Delcy, bajo el siguiente motivo: "Es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miembro de la Comisión Presidencial para dicha Asamblea. Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político".

En este sentido, ayer mismo, Sánchez aseguró que "cuando el Gobierno de España se percató" de que había unas "sanciones individuales" que pesaban sobre Delcy "se canceló la visita". "Esa es la participación del Gobierno de España", defendió. En este sentido, ahora reconoce que se enteró sobre la marcha de las sanciones que había aplicado la UE a la vicepresidenta venezolana pese a que se aprobaron con él ya en Moncloa.

En el Senado, cuando tuvo que dar cuenta del viaje de Delcy a España, aseguró que se había dado cuenta del desplazamiento de la vicepresidenta venezolana cuando el vuelo ya estaba en el aire y tan solo se permitió una parada técnica. Sin embargo, esas palabras han quedado desmentidas porque él mismo autorizó ese viaje cuatro días antes, según ha revelado la UCO por los mensajes intercambiados entre el presidente del Gobierno y el exministro.

La líder del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha acusado a Sánchez de mentir. "Dice hoy que se percató de las sanciones de la UE a Delcy Rodrígues más tarde de darle el 'ok' a Ábalos para recibirla. Sánchez miente. El 25 de junio de 2018 él ya era presidente del Gobierno, Borrell era su ministro y Delcy era sancionada. Hasta las cejas de escándalos", tuiteó ayer.