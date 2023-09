Sánchez llama mentiroso a Feijóo y los usuarios le recuerdan todas sus mentiras

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, empieza a perfilar las propuestas que presentará en su discurso de investidura. Se ha pronunciado tras días de silencio en el Congreso, donde Óscar Puente ha sido el portavoz del Partido Socialista.

Al grito de "presidente, presidente" de los cerca de 3.000 asistentes al acto, según fuentes socialistas, Sánchez ha comenzado su intervención, en la que ha dicho que tiene "más fuerza" y "argumento" que nunca después de lo que ha escuchado estos días en el Congreso de los Diputados.

Una vez más Sánchez ha optado por calificar de 'mentiroso' al presidente del Partido Popular: "Feijóo ha dicho que no es presidente porque no quiere. Acostumbrado a mentir, se miente a sí mismo. Allá él. Los socialistas sí queremos". Algo que se le ha vuelto en su contra, pues las redes han decidido recordar al presidente en funciones las numerosas veces que ha hecho promesas y no las ha cumplido.

Los usuarios recuerdan las mentiras de Sánchez

Eduardo Carazo, diputado del PP por Valladolid ha compartido un vídeo de "Los 12 socialistas que se negaron a conceder la amnistía en el pasado", en él aparecen perfiles del Gobierno que en un momento negaron aceptar un proceso que ahora está dudoso.

Sánchez ha reiterado en varias ocasiones la negación de una posible amnistía. "El independentismo pedía la amnistía, un referéndum de autodeterminación. No lo han tenido, ni lo habrá", sentenciaba en el pasado.

"Se decía que iba a aceptar el chantaje de Iglesias cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas", negaba Sánchez en una entrevista hace unos años.