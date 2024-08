Sánchez logra solo 12 leyes en un año y bloquea otras 12 del PP

El 17 de agosto se cumple un año desde que pusiera en marcha la XV Legislatura, con la constitución del Congreso y del Senado, pero Pedro Sánchez parece haber sido incapaz de darle vuelo. El líder del PSOE se empeñó en repetir como presidente del Gobierno a costa de lograr el apoyo de los partidos independentistas y eso se está traduciendo en una enorme debilidad, tal y como refleja el balance del primer año de legislatura: tan solo ha conseguido aprobar 12 leyes, aunque más de la mitad (siete) son decretos. En paralelo, un PP con una mayoría absoluta en el Senado, ha conseguido darle impulso a 16 leyes, aunque están bloqueadas en la Mesa del Congreso por la mayoría de PSOE y Sumar pese a que muchas de ellas podrían ser aprobadas.

El primer año de legislatura está siendo, legislativamente, atípico, tal y como se preveía. El PSOE gobierna, pero con mucha debilidad en las Cortes, mientras el PP gana numerosas votaciones porque es la primera fuerza política en el Congreso y tiene mayoría absoluta en el Senado pese a estar en la oposición. No solo la debilidad del Ejecutivo queda reflejada en la poca producción legislativa, sino también en las derrotas que ya lleva acumuladas: en total, ha perdido cuatro leyes. De esas cuatro iniciativas, hay un decreto (sobre los subsidios de empleo) y tres proyectos o proposiciones de ley (abolición del proxenetismo, suelo y reforma de extranjería).

En este sentido, los socios de Sánchez han tumbado cuatro iniciativas legislativas y han dado un varapalo a los Presupuestos Generales del Estado ya que Junts rechazó en julio los objetivos de deuda y de déficit, que son claves para que el Gobierno pueda elaborar las Cuentas. Contra todo pronóstico, los posconvergentes votaron en contra y han dejado la legislatura todavía más tocada que nunca ya que eso hace muy difícil que el Gobierno pueda aprobar la Ley de Presupuestos, que es esencial para que pueda sobrevivir mucho más tiempo. A partir de septiembre, tras la investidura de Salvador Illa en Cataluña, habrá que ver cuál es el rumbo que toma Junts porque todo apunta a que va a endurecer el tono vista la "performance" de Carles Puigdemont en Barcelona.

De las doce iniciativas legislativas que se han aprobado hasta ahora, hay siete decretos, que eso permite al Gobierno tener más facilidades porque somete a los grupos parlamentarios a un "sí" o "no" y eso hace difícil que los partidos puedan votar en contra porque muchas veces se incluyen materias muy sensibles. Tan solo se han aprobado cinco leyes ordinarias u orgánicas, de las cuales una es la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial pactada con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esa iniciativa pretendía reforzar la independencia de la Fiscalía y de la Justicia al imponer restricciones al regreso de los miembros del Gobierno a la judicatura.

De las otras cuatro leyes, hay una que es la más polémica de todas: la Ley de Amnistía, que se ha aprobado y es la llave de la investidura de Sánchez, aunque parece que tampoco va a ser garantía de que la legislatura sobreviva mucho tiempo. Todo dependerá de la aplicación de la medida de gracia, que permita beneficiar a Puigdemont, y de la evolución de la política catalana. Las otras tres leyes son la Ley de Paridad, que llevaba incluida una polémica enmienda para quitarle al Senado el poder de veto de los Presupuestos; la Ley para regular las enseñanzas artísticas superiores; y, la Ley para crear una Autoridad Administrativa sobre incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación.

Mientras el Gobierno sufre legislativamente, el PP va ganando votaciones. En estos momentos, tiene 16 leyes en tramitación (12 procedentes del Senado y cuatro del grupo parlamentario en el Congreso) y la mayoría de ellas pueden prosperar ya que en la toma en consideración han contado con una mayoría suficiente (de hecho, por eso se están tramitando). Sin embargo, esas 16 leyes chocan con la mayoría de PSOE y Sumar, que las bloquean para evitar que el PP logre sacar leyes ante un débil Gobierno. Pero eso no es todo ya que el PP también ha conseguido aprobar otro tipo de iniciativas, como las proposiciones no de ley, que no son vinculantes pero sí mandatan al Gobierno en todo tipo de materias (económica, relaciones internacionales...).

Por tanto, el balance, tras 365 días de legislatura, parece muy flojo para el Gobierno y todo apunta a que va a seguir igual después de que Carles Puigdemont se haya quedado sin la presidencia de la Generalitat y sin ser todavía amnistiado. Sánchez, asumiendo la realidad, ya ha dicho en alguna ocasión que esta legislatura será menos prolífica que la anterior: de momento, el Gobierno ha registrado 31 proyectos de ley en el Congreso, pero solo ha podido aprobar tres (las otras dos leyes han sido proposiciones, presentadas por los grupos).