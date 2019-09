Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. Estos son lo seis magistrados que conforman la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y que hoy se reúnen a partir de las diez de la mañana para resolver los recursos interpuestos por los familiares de Francisco Franco contra los decretos-ley que avalan la exhumación del anterior Jefe del Estado del Valle de los Caídos y contra la petición de los familiares de que fuese la cripta de la Almudena donde sería enterrado si finalmente se ordenase esa inhumación. En principio, está previsto que la decisión se adopte hoy mismo, pero tampoco es descartable que tengan que proseguir mañana si finalmente las posturas se encallan, especialmente en lo que se refiere al deseo de la familia de trasladar sus restos a la catedral madrileña.

En cuanto al Real Decreto del Gobierno por el que establecía que en el Valle de los Caídos solo podían estar enterrados los fallecidos durante la Guerra Civil o en la dictadura y que ello imposibilitaba que Franco pudiese continuar ahí, los magistrados no parecen albergar dudas sobre la validez y legalidad del mismo. De hecho, está previsto que esa decisión sea unánime de todos los magistrados. De esta forma, el Gobierno podrá llevar a cabo una de sus «promesas estrella» durante la anterior legislatura, que no es otra que hacer que Franco deje de estar en el lugar donde fue enterrado tras su muerte, en noviembre de 1975.

En cambio, lo más complicado será avalar por unanimidad el veto del Gobierno socialista a esta decisión de la familia Franco de trasladar los restos a la catedral de la Almudena, donde disponen de una tumba en propiedad, y no al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, como pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez, inciden al respecto las fuentes consultadas. De hecho, no se descarta la existencia de algún voto particular discrepante con la mayoría.

El Gobierno se opone a tal pretensión al considerar que ello podría ocasionar problemas de orden público y de exaltación y quiere que los restos se reinhumen en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde está enterrada la mujer de Franco.

En un principio, las posiciones sobre esta cuestión se presentan divididas, pero con el paso de los días parece que ya existe un sentir mayoritario en la Sala, que no es otro que el de avalar también la prohibición de que Franco pueda ser reinhumado en la cripta de la catedral madrileña.

De hecho, desde fuentes próximas al Supremo se destaca de forma muy gráfica que «no hay obstáculos insalvables para sacar adelante los dos reales decretos», aunque a la vez se matizaba que «todo puede suceder, especialmente en lo que se refiere a que pueda ser enterrado en la Almudena».

Y es que los seis magistrados no han mantenido todavía una reunión formal para deliberar estos asuntos. De hecho, el ponente, Pablo Lucas, no ha presentado a sus compañeros ningún borrador de resolución.

Solo ha habido «conversaciones de pasillo», pero de ellas y de lo que ya comentaron «cuando se presentaron las demandas y se adoptaron las medidas cautelares», parece desprenderse el sentir mayoritario a avalar la causa de orden público para impedir que el deseo de los familiares se pueda hacer realidad.

En este caso, «se trata de determinar si esa pretensión de la familia se puede impedir justificándolo en razones de orden público», destacan al respecto las fuentes consultadas. En todo caso, sí existe la voluntad de buscar una solución que evite votos particulares en un tema tan «sensible» como este, aunque hasta que no se produzca la deliberación y votación posterior será imposible determinarlo.