Sánchez prepara un discurso sin anuncios y al ataque contra el PP

En un contexto de máxima volatilidad global, Pedro Sánchez comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados para exponer la posición de España en el delicado escenario internacional. La intervención llega tres semanas después de que su homólogo francés Emmanuel Macron se dirigiera a la nación para hacerles partícipes del futuro de la defensa europea, tras desvincularse de la misma Donald Trump en su abrupta irrupción en la guerra de Ucrania.

El presidente del Gobierno ha tratado de retrasar al máximo las explicaciones en sede parlamentaria, consciente de las distorsiones que esta cuestión le genera con sus socios dentro y fuera de la coalición. Dentro de esta estrategia dilatoria se integró la ronda de contactos con el líder de la oposición y el resto de portavoces parlamentarios en La Moncloa.

Expectativas bajas

La expectación por la intervención de Sánchez en el Congreso no se corresponde con las expectativas que, fuentes gubernamentales, reducen a la mínima expresión. Según ha podido confirmar este diario no será una comparecencia «de anuncios» ni se ofrecerán grandes alianzas a la Cámara. Será una intervención para trasladar la «gravedad del momento», «un discurso más orientado a la filosofía y a hacer pedagogía» sobre la coyuntura actual. «Cómo se sitúa España, nuestra posición en el mundo», señalan.

Sánchez mantendrá la línea discursiva que ha expuesto hasta ahora en sus intervenciones públicas, seguirá jugando en el terreno de la ambigüedad retórica, para identificar los nuevos desafíos con la seguridad y no tanto con la Defensa, palabra prácticamente proscrita en el vocabulario gubernamental, de manera que esto le permita «acercarse a sus socios». Discrepar abiertamente de la nomenclatura de «Rearme» por parte de la Comisión Europea ya fue el primer paso.

En el Gobierno son plenamente conscientes de que esta cuestión resquebraja la mayoría de la investidura y ahuyenta a sus aliados, por lo que la vocación del presidente será «dejar claro que la apuesta de España no es belicista», señalan. Los esfuerzos se dirigirán a «lanzar gestos con la terminología», aunque ya anticipan que habrá una vehemente respuesta por parte de la izquierda, desde la «comodidad» que genera que el desmarque ideológico no lleve aparejada ninguna consecuencia. «Si hubiera que votar, no habría ruptura de la mayoría de gobierno», resuelven en Moncloa.

Esta estrategia de guante de seda con sus socios se complementará con el puño de hierro con el PP. A pesar de que el principal partido de la oposición es el aliado más factible para sacar adelante cualquier iniciativa que tenga que ver con la Defensa europea ante la incomparecencia de sus aliados, se utilizará esta posición de los populares para tratar de comprometerles políticamente.

«Intentaremos poner al PP contra el espejo de sus contradicciones», señalan, de manera que quede en evidencia que, pese a estar de acuerdo en lo sustancial, en una cuestión de Estado y que se ha pactado con la familia de los conservadores europeos, en España el PP «va a rehuir el acuerdo». En Moncloa están prevenidos para la contrarréplica, esperan a un Alberto Núñez Feijóo que vaya al choque y tienen previsto responder. «No vamos a tener gestos», reniegan de cualquier acercamiento, retrotrayéndose a la reunión que se produjo en Moncloa hace dos semanas. Entonces, aseguran, el encuentro fue bien «por las dos partes», «pero luego Feijóo compareció, dos horas después, hablando de autocracia y llamando al presidente ‘‘dictador’’», resumen. Los puentes con el PP están absolutamente rotos.

Sin concreción sobre el gasto

Tampoco se espera ninguna concreción sobre el gasto en Defensa ya ejecutado a 2024 o el que se espera ejecutar para cumplir los objetivos comprometidos. Hasta junio, en la cumbre de la OTAN de La Haya no se aterrizará ningún dato. El Gobierno sigue peleando por conseguir la financiación europea más ventajosa, que le permita un menor esfuerzo a nivel nacional y, de este modo, poder seguir esquivando al Parlamento.