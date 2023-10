Sánchez se reúne con Coalición Canaria y UPN y sale sin ningún "sí"

Pedro Sánchez se ha reunido este miércoles con el diputado de UPN, Alberto Catalá, y con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, pero no ha conseguido atar el apoyo de ninguna de las dos formaciones para su investidura. De hecho, ninguna de las dos transige con la amnistía que está negociando el PSOE con los independentistas.

En este sentido, Valido ha trasladado a Sánchez de que la amnistía establece una "dificultad muy importante" para dar el "sí" de Coalición Canaria, aunque tampoco se van a negar a negociar. No obstante, esa negociación prácticamente solo podría conducir a una abstención porque el "sí" es prácticamente inviable. De hecho, Valido ha definido esa abstención como un "puente" para poder llegar a acuerdos durante la legislatura ya que reconoce que su partido no es determinante ahora en la investidura, pero lo será si se forma Gobierno del PSOE.

María Jesús Montero también ha formado parte del encuentro ya que Sánchez quiere atar apoyos para la investidura y los presupuestos.

En todo caso, la abstención de Coalición Canaria se decidirá en función de lo que los equipos negociadores acuerden: el partido aspira a la agenda canaria, temas económicos y la carpeta migratoria. De hecho, sobre este tercer asunto, Valido ha reclamado a Sánchez que se cree un mando único en el Gobierno porque ahora la coordinación está siendo mala porque el gobierno canario de Fernando Clavijo tiene que tratar con cuatro ministerios a la vez para abordar la afluencia de migrantes que llegan a las costas.

El portavoz del PSOE Patxi López ha dicho que van a estudiar tanto la agenda canaria para ver si hay "posibilidad de acercamiento" con Coalición Canaria como la petición del mando único para coordinar la carpeta migratoria.

UPN

Alberto Catalán, diputado de UPN, también se ha mostrado muy crítico con la amnistía porque es una "traición a la Constitución y una humillación al sistema democrático español". Además, Catalán ha cargado duramente contra Bildu, ya que considera que "no es correcto" que haya reunión este viernes en el Congreso entre la izquierda abertzale y Sánchez. "Nos parece una aberración, será un día triste desde un punto de vista ético y humano. A Bildu le queda mucho camino por recorrer para ser tenido en cuenta", ha afirmado, rechazando que se pueda pactar "nada con ellos".

Catalán ha reconocido que van a estar en la oposición por "los socios de Sánchez", aunque también ha abierto la puerta a apoyar "temas de interés general para los navarros y los españoles". "Cualquier tipo de contacto con el independentismo, como UPN, lo rechazamos. UPN es el dique de contención del secesionismo en Navarra", ha afirmado en el Congreso.

Patxi López se ha mostrado crítico con UPN porque ha dicho que "no hay posibilidad de acuerdo" porque el partido navarro "no deja de tener los mismos planteamientos que el PP y dicen no a cualquier cosa que provenga de Sánchez y el PSOE".