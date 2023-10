Sánchez y Vara empiezan a vender la amnistía en Extremadura: "No hay más secreto que la convivencia"

El PSOE venció tan solo en Cataluña, País Vasco y Extremadura en las elecciones generales del pasado 23 de julio. En el resto de autonomías venció el PP. En Extremadura, en concreto, los socialistas empataron a cuatro escaños con los populares, pero vencieron en votos (obtuvieron en torno a 8.000 más) a pesar de que tradicionalmente ha sido un territorio muy hostil a "privilegiar" a Cataluña con cesiones para lograr el apoyo de las fuerzas nacionalistas y gobernar España y, por tanto, el 23-J cabía esperar un "castigo" a Pedro Sánchez por sus acuerdos con ERC en forma de indultos durante la pasada legislatura. Sánchez salió airoso de las elecciones en Extremadura y este sábado ha vuelto para protagonizar un acto en Mérida junto a Guillermo Fernández Vara con la amnistía sobrevolando con fuerza: entre ambos, han intentado empezar a dar aterrizaje a la medida de gracia ya que previsiblemente va a ser uno de los territorios donde más difícil va a ser explicarla. "No hay más secreto ni fórmula que el diálogo y la convivencia", ha señalado Vara, aunque ninguno de los dos ha citado explícitamente la amnistía.

Sánchez, que ha querido mostrar fuerza al decir que está con muchas ganas de salir reelegido presidente del Gobierno y ha confiado en estar cuatro años más en la Moncloa dando casi por hecho que llegará a un acuerdo con los independentistas, ha dejado para el final y de forma muy breve un comentario sobre sus negociaciones con los independentistas. A su juicio, hay que tener "presente" que el 23-J los españoles enviaron dos mensajes: "España solo puede gobernarla un partido que comprenda y reconozca la pluralidad política y que asuma como activo y no demérito la diversidad territorial y eso quien lo reconoce es el PSOE". "Por tanto, hasta que vuelvan las elecciones, que será dentro de cuatro años, espero porque tengamos un gobierno progresista", ha afirmado, cargando contra el PP, al que ha señalado que "estará en la oposición y tendrá que resolver su elefante en la habitación", en referencia a Vox.

"Pese a la complejidad de las negociaciones que tenemos en curso, confío en que haya un gobierno progresista", ha insistido Sánchez, quien ha cargado mucho contra PP y Vox mientras ha reivindicado las medidas sociales y económicas que ha tomado su Gobierno y las que promete que tomará si es reelegido. "Cuanto más insultan, mas pequeños se hacen. No deja de ser curioso que desde el 23 de julio proclaman que ganaron las elecciones, pero quieren repetirlas. Perdieron y lo saben y ellos están perdidos", ha señalado.

"Estoy orgulloso de lo que hemos hecho porque los hechos nos avalan", ha afirmado Sánchez, que ha reivindicado que se han creado dos millones de puestos de trabajo en España pese a que ha tenido mucho peso el empleo público. Y, de ahí, se ha lanzado a explicar que va a reformar el Estatuto de los Trabajadores para fijar por Ley que cada año se establezca el SMI en el 60% del salario medio; a seguir garantizando la revalorización de las pensiones conforme al IPC y a ir destinando 5.000 millones de euros a la hucha cada año; la nueva Ley de paridad para que haya igual número de mujeres que de hombres en el "poder político"; y, a ayudar a los jóvenes en el acceso a la vivienda.

Fernández Vara ha acusado al PP de "no" entender a España y sus "matices". De hecho, ha acusado a los populares de ser "los separadores" que hacen que los separatistas crezcan en votos cuando están gobernando en Moncloa: en este sentido, ha reivindicado que con el PSOE en el Gobierno, ha descendido el número de independentistas, aunque tampoco mucho ya que el "sí" a la independencia sigue por encima del 40% y hay mayoría parlamentaria secesionista en el Parlament. En todo caso, ha dicho que la crisis política catalana no tiene más resolución que la "conllevancia" orteguiana. "Aquí hay cosas que no pueden resolver los tribunales, solo las puede resolver el diálogo. Frente a los independentistas que se manifiestan y frente a quienes se manifiestan contra los independentistas, nosotros nos manifestamos por España, el diálogo y la convivencia", ha afirmado Vara, quien, a diferencia de Sánchez (ha hecho una referencia breve), sí ha centrado prácticamente todo su discurso en el tema territorial, tratando de justificar políticamente la operación de la amnistía que se avecina.

Vara ha reivindicado que el PSOE estuvo para "rechazar el plan Ibarretxe" y también estuvo en 2017 para aplicar el 155 y frenar el "procés" con el PP. "Ni retrocesos ni rupturas. Nunca nos hemos puesto de perfil ni siquiera cuando gobernaba el PP, que necesitó del PSOE para aplicar el 155 y allí estábamos por responsabilidad. Nunca nos hemos puesto de perfil, nunca", ha aseverado Vara, quien ha definido a los socialistas como "españoles constitucionalistas" y a favor de una España plural, unidad, constitucional y federal.