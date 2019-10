Déjà vu en el PSOE. Pedro Sánchez ha presentado esta mañana un adelanto de su programa para el 10 de noviembre, recuperando el grueso de la oferta con la que concurrió el 28 de abril y también uno de los principales ejes de su campaña hace cinco meses: el ataque a Vox. Los socialistas se valieron entonces de la irrupción de la extrema derecha para presentarse como la única opción de frenar esta amenaza. No obstante, la pujanza de los de Abascal no fue tanta y sus 24 diputados no fueron decisivos, lo que desdibujaba ahora este argumento para volver a movilizar a las huestes socialistas. Sin embargo, tras la exhibición de fuerza del pasado domingo en Vistalegre, Sánchez ha querido azuzar de nuevo el miedo a Vox. “No todo es luz y concordia”, ha señalado, al tiempo que advertía de que “vuelven a la carga para competir con el PP por los votos de quienes añoran el franquismo”. El objetivo de Sánchez es llamar al electorado moderado y así les ha animado a “responderles con nuestros votos el próximo 10 de noviembre”. “Ya sabemos cómo respondían a los discrepantes cuando gobernaban sus añorados dirigentes", ha azuzado.

El candidato del PSOE ha presentado hoy su oferta programática que rescata entre sus compromisos el incremento del Salario Mínimo, la apuesta por el Ingreso Mínimo Vital, la derogación de aspectos más lesivos de la Reforma Laboral o de la “Ley Mordaza”. El PSOE reactiva su apuesta por la movilizando de las viviendas vacías y la abolición de la prostitución. En este sentido, Sánchez ha anunciado que en diciembre, sin tener la garantía de que pueda formar gobierno, promoverá la actualización de las pensiones conforme al IPC. Los socialistas intentan visualizarse como una opción de gobierno estable, frente a los desafíos que se vislumbran en el horizonte, entre ellos la desaceleración económica, y reivindican que ellos tienen “proyecto y equipos” frente a partidos como el PP o Ciudadanos que nos desmantelaron después del 28-A.