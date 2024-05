Las seis negaciones de Pedro (Sánchez) a la amnistía

Pedro Sánchez ha apostado por la distensión en Cataluña desde que llegó al poder. Más por necesidad que por convicción, el Gobierno ha pendido del hilo del independentismo desde que iniciara su andadura tras la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018. En una primera etapa, solo hizo falta el entendimiento con ERC y el resultado de esa negociación alumbró los indultos a los líderes del "procés". Siempre hubo una línea roja bien definida, la negativa al referéndum de autodeterminación y a la amnistía por no tener encaje constitucional. El 23 de julio, cuando también fueron imprescindibles los votos de Junts, esos límites se diluyeron.

Hasta ese momento, la posición de Sánchez había sido rocosa. Tres días antes de las elecciones generales del 23J, en una entrevista en "Al Rojo Vivo" en laSexta como candidato a la presidencia del Gobierno, negaba que hubiera habido referéndum y amnistía, como exigían los independentistas en la campaña electoral. Reivindicando así que no había cedido ante las exigencias de sus aliados. Un día después, en Televisión Española, Sánchez insistía en que no aceptaría la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts de aprobar una amnistía a cambio de sus votos en la investidura. "No es algo futurible, llevo cinco años gobernando, el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido", aseguró.

No es la primera vez que el presidente se manifestaba en estos términos. Unos meses antes, el 10 de noviembre de 2022, en otra entrevista en "Al Rojo Vivo" en laSexta, en la que anunció la reforma del delito de sedición, Sánchez volvió a mostrar su negativa a la aprobación de la amnistía, “algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación y en la Constitución española”.

Tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el Palau de la Generalitat en septiembre de 2021, Pedro Sánchez dejó claro que existían diferencias significativas entre ambos en cómo abordar la crisis: "Tenemos posiciones muy distintas en el ámbito de cómo resolver esta crisis. Es evidente que para el independentismo, el referéndum y la amnistía, pues es su propuesta. Y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible. La amnistía y el referéndum no son posibles porque la Constitución no los incorpora", aseguró. En una sesión de control al Gobierno en el Senado un día antes, Pedro Sánchez hizo hincapié en que centrarse exclusivamente en la autodeterminación y la amnistía no constituía un diálogo, sino más bien una imposición.

Incluso en el informe que presentó el Ministerio de Justicia para la concesión de los indultos en 2021, el Gobierno justificó el indulto al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras porque “a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito”.

Sin embargo, como ya hemos indicado, esta opinión viró tras el 23J y el presidente comenzó a abrirse a la posibilidad de atender la histórica reivindicación del independentismo en una primera intervención en Nueva York el 20 de septiembre. Desde entonces, Sánchez comenzó a abonar el terreno, asegurando que “la crisis política no tuvo que derivar en acción judicial”. Pero fue en el Comité Federal del PSOE del 28 de octubre cuando por primera vez el presidente defendió abiertamente la medida de perdón "para hacer de la necesidad virtud".