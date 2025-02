El Senado llevará al Congreso y al Gobierno al TC para blindar el sueldo de los jueces tras un error en una Ley

El Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, va a llevar al Gobierno y al Congreso ante el Tribunal Constitucional por el error en una Ley que pone en riesgo el sueldo de los jueces, tal y como avanzó LA RAZÓN. A través de un conflicto de atribuciones impulsado por el PP, la Cámara Alta va a debatir y votar llevar al Congreso y al Gobierno ante el órgano de garantías para blindar el sueldo del colectivo judicial ya que, con ese error, Moncloa ha puesto en riesgo entre 2.600 y 3.500 euros mensuales para cada togado afectado. En este sentido, para corregir ese error, además, el PP ha registrado ya una proposición de ley que garantice ese dinero en la nómina de los jueces.

El PP ha registrado el conflicto de atribuciones y se ha abordado este mismo martes en la Junta de Portavoces del Senado. Tras este paso, tendrá que debatirse y votarse el miércoles que viene en Pleno (12 de febrero), donde el PP tiene mayoría absoluta. Los populares, en paralelo, han pedido al Gobierno y al Congreso que revoquen la "corrección de errores" introducida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) ya que es "fraudulento". "La corrección de errores está para modificaciones ortográficas. Una ley solo se puede modificar mediante otra ley", señalan fuentes del PP.

En este sentido, en la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que se aprobó en diciembre en el Congreso y entró en vigor el 3 de enero, el Gobierno se olvidó de incluir en ella un complemento salarial de una gran parte de jueces. Moncloa ha tratado de subsanarlo a través de una "corrección de errores" en el BOE, pero, tal y como ya explicó LA RAZÓN, fuentes parlamentarias han alertado de la inseguridad jurídica que genera esa maniobra ya que puede facilitar, en el futuro, que alguna instancia lo tumbe y eso podría generar un problema económico a los jueces.

¿Por qué genera inseguridad jurídica? Porque cuando el Gobierno se equivoca en una ley, y con Sánchez ya ha sucedido en varias –Ley del "sí es sí", Ley de paridad–, lo natural es presentar una nueva ley o introducir los cambios a través de las enmiendas correspondientes a otra iniciativa que ya esté en tramitación en las Cortes. Si no, haciéndolo mediante una corrección de errores, se está haciendo por la puerta de atrás sin el consentimiento y voto del Pleno del Congreso. Tal y como ya han explicado fuentes parlamentarias a LA RAZÓN, lo que ha hecho el Gobierno no es una "corrección formal" por un error ortográfico, sino que se ha hecho una "corrección material" porque ha metido por la puerta de atrás, sin contar con el voto de los parlamentarios, el complemento de un colectivo de jueces que no estaba incorporado en el texto que se votó en el Pleno del Congreso.