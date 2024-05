El Senado veta la amnistía, pero el PSOE y los separatistas podrán aprobarla en el Congreso a finales de mayo

La amnistía ha superado este martes el penúltimo paso de la tramitación parlamentaria en las Cortes: en concreto, el Senado, con la mayoría absoluta del PP, se ha opuesto a la ley aprobando un veto (enmienda a la totalidad), pero el bloque del PSOE y los independentistas en Congreso podrá anular ese veto para que entre en vigor a finales de mayo. La previsión es la norma obtenga la aprobación definitiva en el Congreso el próximo 30 de mayo y, a partir de ahí, los jueces tendrán dos meses para aplicarla. En total, 149 senadores votaron a favor de la propuesta de veto y 113 en contra de un total de 262 votos emitidos.

La portavoz del PP Alicia García se ha encargado de defender el veto a la amnistía y acusado a Sánchez de dar con esta ley "el primer paso de la deriva populista" hacia "una adulteración iliberal de nuestra democracia". "Lo que ustedes pretenden hacer es debilitar al Estado de Derecho para contentar a sus enemigos de 2017 convertidos hoy en socios de Sánchez", ha señalado García, quien ha reprochado que, además de la falta de encaje constitucional (ha citado al CGPJ, fiscales, letrados de las Cortes o juristas), el PSOE va a aprobar la ley de amnistía sin una mayoría cualificada. "Habrá más mayoría parlamentaria en el rechazo del Senado que cuando ustedes aprobaron la amnistía en el Congreso", ha recordado la portavoz del PP en el Senado. "Vayan ustedes y miren a la cara a esos policías para decirles que esos delitos que sufrieron están borrados, que nunca ocurrieron", ha añadido. Más tarde, el senador popular Antonio Silván ha recordado que el PP es el "partido más contrario a la amnistía" y es el que más ha crecido en votos y diputados en las elecciones catalanas.

El senador del PSOE José María Oleaga ha comparado la amnistía con leyes sociales del pasado a las que se opuso el PP (como el aborto) para constatar que, con el tiempo, los populares han ido evolucionando y ya no mantienen los mismos planteamiento de hace 20 años: a su juicio, ocurrirá lo mismo con la medida de gracia. En todo caso, Oleaga ha cargado contra el PP por falta de "lealtad": "En el momento álgido del conflicto, pese a que nuestro partido no estaba de acuerdo con lo que hacían ustedes, nuestro portavoz en el Senado ofreció todo el apoyo para aplicar el 155. Eso es lo que hace un partido en la oposición, que no tiene que estar al 100% de acuerdo, pero tiene que ser leal con su país", ha señalado, reclamando al PP que sean leales con el Gobierno ahora con la amnistía. Antes, el senador socialista Antonio Magdaleno había señalado que la "contundente victoria" del PSC ha dejado un "mensaje claro" de que la "mayoría de los catalanes ha pasado página del 'procés'".

Ante estas palabras de Magdaleno, el portavoz de Junts Josep Lluís Cleries ha advertido de que "lo único" que queda atrás es "la represión y la injusticia": "En ningún caso renunciamos a la independencia", ha señalado, dirigiéndose a los socialistas. "Cuando hablan de pasar página, pretenden bajar la persiana de nuestra nación, de nuestras reivindicaciones y nuestra lengua y no lo vamos a permitir. El conflicto político histórico entre la nación catalana y española sigue existiendo", ha añadido Cleries. La portavoz de ERC Sara Bailac se ha mostrado en la misma línea y ha reivindicado que los republicanos han logrado la amnistía y ahora van a por "el referéndum de autodeterminación. "La amnistía ha pasado con mucho ruido y pocas nueces en estos dos meses", ha afirmado en alusión a los intentos del PP por frenar la aprobación en el Senado.