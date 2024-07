Los separatistas, descontentos con Sánchez: "Parece una tomadura de pelo"

Los socios independentistas de Pedro Sánchez se han mostrado muy insatisfechos tras el discurso pronunciado por el presidente del Gobierno sobre "regeneración democrática". "Parece una tomadura de pelo", ha espetado Gabriel Rufián (ERC). "Su respuesta son discursos vacíos que no cambiarán nada", ha aseverado Míriam Nogueras (Junts). Ambas formaciones, además, han aprovechado las medidas que quiere desplegar Sánchez para avalar su tesis de que España "no es una democracia plena". También Bildu esperaba más de Sánchez, mientras que el PNV ha alertado de los riesgos del plan con los medios de comunicación del presidente del Gobierno y Aitor Esteban ha dejado entrever una crítica a Begoña Gómez por sus actividades, que, aunque no tengan consecuencias penales, pueden ser éticamente reprobables.

Rufián ha sido el primer en tomar la palabra y ha formulado tres preguntas. "¿Qué ha venido a hacer aquí hoy después de tres meses y cinco días de reflexión? ¿Cuántas veces ha dicho que España es una democracia plena y por qué, entonces, necesita de un plan de regeneración? ¿Por qué ahora?", ha planteado Rufián, quien ha dicho que "parece una tomadura de pelo" que Sánchez anuncie un Reglamento europea cuando "ya es de obligado cumplimiento". "No ha anunciado nada que sea iniciativa de su Gobierno", ha señalado.

El portavoz de Esquerra ha seguido denunciando que haya "impunidad para los fachas en la calle", se viertan "mentiras en la tele" y haya "impunidad para la guerra judicial". "Quizás España, simplemente, no sea una democracia plena, es una democracia, pero con enormes carencias", ha resumido. Además, Rufián ha sostenido que la "diferencia" que hay para que Sánchez ahora tome medidas de "regeneración democrática" respecto a años atrás es que ahora "le toca" de cerca al presidente del Gobierno con el "caso Begoña Gómez".

Nogueras ha seguido en la misma línea que Rufián y ha asegurado que "nadie regenera nada que ya está funcionando". "Ustedes iban vendiendo que España era una democracia modélica y hoy saben que era mentira", ha señalado la portavoz de Junts, quien ha dado tres razones de por qué el Gobierno "fracasará" con su intento de "regeneración democrática": porque son "corresponsables" de la "carcoma" que ha "podrido" la democracia española por dentro, señalando a los "régimenes corruptos y terroristas" de Felipe González, que han sido "agentes del atropello de la democracia"; porque "llegan tarde y, en muchos ámbitos, el mal ya es irreversible" si no hay "una ruptura clara"; y, porque "no tienen coraje suficiente". Nogueras no ha podido evitar citar a los jueces del Supremo, a los que ha acusado de "vulgares marionetas que han obedecido las instrucciones" de José María Aznar.

Mertxe Aizpurua (Bildu) ha sido más prudente que ERC y Junts y se ha limitado a decir que las propuestas de Sánchez no son "ni estructurales ni profundas". "Ha hablado sobre la necesidad de transparencia, veracidad e independencia, sobre la necesidad de cortar con los bulos y la desinformación de los pseudomedios que se financian mediante contratación pública de publicidad. No suena mal, aunque deberemos analizar sus propuestas los próximos días", ha resumido Aizpurua, quien ha ahondado en el hecho de que Sánchez diga que España "es una democracia plena, y acto seguido reconocen que existe el lawfare judicial, la desinformación mediática, o el espionaje policial ilegal". "¿Curiosa democracia plena la que desinforma, prevarica y espía sobre los adversarios políticos no cree? Esperamos que no se vuelva a perder otra oportunidad para afrontar todo ello", ha añadido la portavoz de Bildu, quien ha anunciado un frente con separatistas gallegos y catalanes para que haya selecciones vasca, gallega y catalana tras el éxito de España en la Eurocopa.

Finalmente, Aitor Esteban (PNV) también se "ha sorprendido de que en una democracia perfecta" en la que "insiste" Sánchez se haya "propuesto una lista de iniciativas" y ha señalado que "parece que en los juzgados no haya mucha cultura democrática" por los "usos espurios" que se hacen de los tribunales, y ha lamentado que la izquierda abertzale también use muy a menudo la Justicia contra alcaldes del PNV. Si bien, sobre los medios, ha advertido de los peligros que hay: "La democracia lo es porque permite la libertad de expresión de quienes la atacan así que habrá que hilar muy fino, o mejor no hilar nada". De hecho, ha alertado de que Sánchez apuntaba a eliminar el dinero público de los "pseudomedios", pero ha avisado de que "los pseudomedios" se financian "con dinero privado". Asimismo, sobre el "caso Begoña Gómez" ha dicho que hay "cosas que simplemente no se deben hacer no porque las prohíba la ley, sino que hay límites más allá de lo que diga. Es necesario un poco de sentido común", ha afirmado.