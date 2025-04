López Miras: "No hay un reparto igualitario de menores no acompañados en España"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha descartado adelantar las elecciones en la Región.

"Someter a los murcianos a una convocatoria electoral en 2026 y otra en 2027 no me parece bueno ni positivo. Así que si de mí depende yo no voy a someter a los ciudadanos a ir a las urnas porque otros no cumplan con su obligación", ha asegurado en referencia a Pedro Sánchez.