Socialistas y populares pierden

COVITE ha hecho un fantástico favor a Vox. Desde el pasado martes, cuando la asociación de víctimas denunció que 44 condenados por pertenencia a ETA van en las listas de Bildu, VOX no ha parado de crecer y será clave en distintas plazas. Los damnificados: PSOE, que ha frenado su recuperación, y el PP, que ha abierto de nuevo la sangría de votos hacía la extrema derecha. En conclusión, el PP necesitará de VOX en todas las plazas para poder ganar, y sobre todo, gobernar. Lo sorprendente es que los Populares de Feijóo se han sumado al ruido mediático que se ha convertido en una orquesta bien afinada que favorece el resurgimiento de los de Abascal que llevaban semanas en un perfil plano. Pedir la ilegalización de Bildu es un sinsentido, una patochada, pero les renueva su arsenal electoral.

De nuevo, los estrategas de Génova han cometido un error porque acusar al PSOE de colaboracionismo no engorda sus partidarios. Más bien, al contrario. De hecho, parece que los populares tiran la toalla en el País Vasco y en Cataluña, donde este debate hiperventilado es despreciado por el electorado. El PSOE también se ve afectado porque en un primer momento dudó, le temblaron las piernas, y no supo marcar posición con vehemencia y valentía.

Hay un tercer damnificado: el PNV. Los nacionalistas vascos han arremetido con dureza para frenar la publicidad que COVITE brindó a Bildu. Solo le faltaba eso al PNV que está viendo como Bildu le come la tostada en muchos ayuntamientos, arrinconando al PSE, su tradicional aliado y dejando en fuera de juego a la sección vasca de Podemos.

Ciertamente que Bildu dé este paso y coloque a condenados por pertenencia a ETA en sus listas era manifiestamente prescindible, pero desde mi punto de vista mejor haciendo política que yendo con pasamontañas y pistola por las calles vascas. La derecha mediática y política apuntándose a la crítica como si ETA existiera le han brindado una publicidad que puede, será sin duda, clave para ganar las elecciones en Euskadi. No olvidemos que en un año se celebrarán las autonómicas y entonces saltarán chispas.

Las víctimas siempre son los que peor llevan estos procesos porque el dolor no se supera con la desaparición del terror, pero reivindicando el dolor como acción política nunca se supera el escenario del pasado ni se afronta el del futuro. El IRA con Gerry Adams dejó las armas y se reintegró en la vida política, lo mismo que se exigió a la izquierda abertzale de Arnaldo Otegui. Los líderes de la violencia resultaron claves en la reubicación de su espacio político. Adams dejó la política y el Sinn Fein gana las elecciones en Irlanda. Cuidado con lo que deseas dice el dicho, porque cuando Arnaldo Otegui dé un paso al lado, como se le pide desde la derecha, se le puede brindar un escenario de éxito. Solo le falta una cosa a Bildu: pedir perdón y reconocer públicamente los errores. De momento, no lo han hecho pero cuando lo hagan a más de uno no le llegará la camisa al cuerpo.

Sin embargo, no todas las víctimas son iguales. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha desmarcado de la estrategia de COVITE, del PP y de VOX. En su respuesta a COVITE destaca que de los 44 condenados, todos han cumplido su condena y, lo más importante ahora, su inhabilitación. Si esto es así, deja en evidencia que la campaña política desatada perseguía unos objetivos determinados: anular al PSOE. Pero nadie tuvo en cuenta la carambola que se ha registrado donde cae el PP y sube VOX. Valencia, Madrid, Aragón, Extremadura y Castilla La Mancha pueden ser plazas donde gane el PP pero serán plazas donde VOX va a subir el precio de los pactos porque los populares de Feijóo, víctimas de la nacionalización de la campaña al igual que el PSOE, necesitarán a VOX para gobernar. Desterrar el sanchismo es más de Abascal que de Feijóo. Se darán cuenta el 28-M.