Los socios creen que el PSOE "aprovecha" el choque con Milei con fines electorales

La decisión de Exteriores de retirar a su embajadora en Buenos Aires tras el choque diplomático creado por el presidente Argentino, Javier Milei, por sus declaraciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, ha unido a Sumar y a Podemos en reclamar al Ejecutivo que apliquen el mismo criterio en el caso de Israel. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, apoyó ayer la decisión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de retirar a la embajadora en Argentina tras los "insultos" del presidente argentino pero reclamó que este criterio se aplique también en el caso de Israel. Y es que Israel ya censuró duramente hace semanas al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, momento en el que los socialistas evitaron contestar a los ataques israelí contrra el ministro de Sumar, al que acusaron de "dar alas a Hamás".

"Nos parece que es la decisión correcta (la retirada de la embajadora María Jesús Alonso). Ahora bien, con ese mismo baremo habría que tomar medidas, porque se está empezando a hacer insostenible el mantenimiento de relaciones con el Gobierno de Israel después de los insultos contra ministros de este Gobierno", avisó en rueda de prensa. En Sumar aseguran que si está mal que un "ultraderechista" como Javier Milei "insulte" al Gobierno en suelo español, con esa "misma lógica" acusar a ministros de "complicidad con el terrorismo" debería tener la misma consecuencia".

Los socios del PSOE en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados comienzan a coincidir con los análisis que se hacen en el PP sobre el conflicto diplomático entre España y Argentina, a las puertas de la campaña electoral de las elecciones europeas. Si bien en Sumar se ha mostrado desde el minuto uno apoyo al Ejecutivo en los ataques de Milei, ello no es óbice para que en el grupo parlamentario de Yolanda Díaz, comience a verse con hastío el modo en el que la parte socialista está explotando el choque con Argentina. "Están viviendo de Milei", indican fuentes parlamentarias, sobre cómo la gestión del PSOE sobre el conflicto con Argentina. En Podemos, mucho más críticos, acusan a los socialistas de "sobreactuación". "Nos parece bien cualquier gesto de dignidad ante los insultos de la internacional reaccionaria, pero no entendemos que esa contundencia no se aplique a casos muchos más graves, como por ejemplo el genocidio que perpetra Israel en Gaza. Aquí sí vemos una sobreacuación que puede estar muy relacionada con las elecciones europeas", insinuó el portavoz morado, Javier Sánchez Serna.