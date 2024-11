Los socios salvan al fiscal García Ortiz de la reprobación en el Congreso

El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz está en el punto de mira tras la investigación que ha abierto el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos por haber desvelado información confidencial sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y en el Congreso, el PP y Vox han tratado de acecharle con sus votos. Sin embargo, los socios del Gobierno le han salvado en el Congreso de la reprobación. Los populares habían pedido al Gobierno el cese de García Oretiz ya que es el primer fiscal general del Estado investigado judicialmente estando en ejercicio.

En concreto, la moción impulsada por el PP incluía un único punto: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el cese, en aplicación del art. 31.1d) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), del Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". El documento del PP incluye una lista de argumentos contra García Ortiz. "Es imposible que don Álvaro García Ortiz siga un minuto más en el cargo", sentencia la moción del PP, que finalmente ha decaído al contar tan solo con 168 votos a favor -los del PP y Vox- mientras que PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts y el Grupo Mixto ha votado en contra de reprobar al fiscal general del Estado. Tampoco salió adelante la iniciativa de Vox en la que, dentro de una moción sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones, también reclamaba la destitución "inmediata" del fiscal general del Estado. En esta ocasión, ni el PP apoyó la moción de los de Santiago Abascal.

En concreto, a juicio de los populares, García Ortiz no puede seguir "ni un minuto más" cuando "no escucha a la carrera fiscal, ni al Consejo fiscal"; se niega a "atender el requerimiento del Senado" en dos ocasiones para elaborar un informe sobre la Ley de Amnistía; desatiende sus obligaciones de "informar en el Congreso sobre la memoria anual de la Fiscalía (art. 9.1 EOMF) despreciando a las Cortes Generales", aunque "se prodiga" en entrevistas en los medios de comunicación, en las que pone "en duda el criterio" del Tribunal Supremo; no ampara a los fiscales "ante los duros e injustificables ataques sufridos por determinados políticos independentistas"; y, "cierra la investigación contra Otegui sin esperar el informe clave de la policía".

El pasado mes de mayo, el PP sí consiguió sacar adelante en el Senado la reprobación de García Ortíz por "incumplimiento" de sus funciones, para lo cual contó con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, así como con la abstención de Junts, ERC, PNV y Bildu, socios habituales del Gobierno.