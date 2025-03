El PP solicita al Supremo nuevas diligencias para conocer por qué Jéssica Rodríguez cobró sueldos públicos

Tras la declaración de Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, el PP pide nuevas diligencias en el Tribunal Supremo para conocer por qué cobró sueldos públicos y participó en viajes pagados por Ábalos y por Koldo García.Una decisión que llega un día después de que los populares hayan decidido redoblar la ofensiva contra el Gobierno por el caso de corrupción en el Senado después de conocer la declaración de Jéssica Rodríguez.

Los populares quieren que se investiguen los viajes de Jéssica Rodríguez como acompañante de Ábalos incluyendo los gastos pagados tanto por el exministro como por Koldo. También quieren los órganigramas que permitan identificar dónde se ubicó a Jéssica Rodríguez y a Joseba García en las empresas y a quienes reportaban además de las investigaciones abiertas.

El Partido Popular, que ejerce la acusación popular unificada en el `caso Ábalos´, quiere también que se abran diligencias sobre los contratos de la expareja de Ábalos y el hermano de Koldo García en las empresas Ineco y Tragsatec. Considera indispensable que se investiguen cuándo, dónde se publicaron las vacantes que cubrieron, que requisitos se pedían para acceder a dichos puestos; qué personas, y sus perfiles, aplicaron a dichas vacantes, y qué personas entrevistaron a Jéssica Rodríguez y a Joseba García.

Por último, se solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que requiera al Ministerio de Transportes una relación de los viajes del entonces ministro y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, tanto en España como en el extranjero entre noviembre de 2018 y julio de 2021, en los que Jessica Rodríguez fue su acompañante, así como el detalle y justificación de los gastos efectuados durante dichos viajes tanto por Ábalos como por Koldo, y que explique si ha llevado a cabo una revisión de dichos gastos.

El Partido Popular considera que tanto la declaración de Jessica Rodríguez en sede judicial el pasado 28 de febrero en la que reconoció que no "hizo nada" cuando estuvo contratada por las citadas empresas y que los viajes a los que acudió los pagaba Ábalos, así como las declaraciones del ministro de Transportes en la Comisiónn de investigación del Senado asegurando que no hay "ningún pago de ningún viaje" a ninguna persona que no fuera del ministerio, justifican plenamente la necesidad de llevar a cabo las investigaciones solicitadas.