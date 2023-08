El PP sospecha que Calviño se marcha a Europa porque Sánchez "no va a tener los votos" para la investidura

El PSOE reaccionó con mucha alegría a los resultados de las elecciones generales del 23 de julio porque mejoraron las expectativas: Pedro Sánchez, con una sonrisa, se veía nuevamente en Moncloa con un acuerdo con todas las formaciones independentistas pese a haber quedado segundo, con 17 escaños menos que Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Sánchez lo tiene muy complicado porque tiene que convencer a un hueso duro como JxCat, que lo va a poner muy difícil: tanto, que en el PP ya sospechan que el movimiento de Nadia Calviño como candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) obedece a que Sánchez "no se ve con los votos suficientes" para conseguir la investidura.

"Sánchez nos dijo en la campaña electoral que Calviño era su voz económica. Lo que no nos dijo era que es su voz económica interina, salvo que pase una cosa, que creo que es posible: Sánchez está viendo que no va a tener los votos para la investidura y empieza a pensar en recolocar a sus ministros", ha señalado Elías Bendodo, en una rueda de prensa en Ceuta, junto a Juan Vivas. Bendodo ha acusado a Sánchez, además, de "mentir" por el movimiento que ha hecho Calviño y ha considerado que es una "anomalía democrática" que el presidente del Gobierno en funciones no llame al líder de la oposición para hablar de esta candidatura para un organismo internacional tan importante.

Bendodo ha reprochado a Sánchez su "soberbia" porque no ha felicitado aún a Feijóo por la victoria en las elecciones generales: "La tradición y las buenas costumbres hacen que el que pierde las elecciones felicite al que gana". Además, el dirigente popular ha señalado que la "tradición democrática" en España indica que quien gana las elecciones es quien gobierna: Sánchez sería el primero en aspirar a una investidura habiendo perdido.

En todo caso, el dirigente popular ha subrayado que quien tiene ahora mismo más votos para ir a una investidura es Feijóo: cuenta ya con 171 escaños y la posibilidad de 172 contando a Coalición Canaria. En cambio, el candidato socialista todavía no tiene ningún apoyo amarrado, más allá de sus 121: "Ahora Sánchez quiere judicializar el resultado de las elecciones porque no sabe perder. Quiere conseguir en los tribunales lo que no le han dado las urnas. Luego es el primero en hablar de trumpismo", ha señalado Bendodo, recordando que el PSOE va a recurrir ante el Supremo para que se recuenten los 30.000 votos nulos de Madrid para ver si araña algún escaño más.

Bendodo ha estado este sábado en Ceuta acompañando a Vivas, quien venció holgadamente y ha intentado una investidura con los votos del PSOE. Sin embargo, desde Ferraz se han opuesto a un acuerdo entre populares y socialistas: Vivas puede ser investido con los apoyos de Vox, pero lo quiere evitar porque los de Santiago Abascal podrían contribuir a generar un clima conflictivo en la ciudad autónoma. Vivas, en un gesto de responsabilidad, ha optado por tener a los socialistas como socios.