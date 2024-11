Sumar no aclara si defiende la vía del estado de alarma que IU ya exige a Sánchez ante la DANA

Podemos e IU exigen a Pedro Sánchez que "tome el control" de la situación para hacer frente a la DANA en la Comunidad Valenciana. Entre críticas ante la tardanza del Estado en responder y, sobre todo, dirigidas al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ambas formaciones defienden la necesidad de que el Gobierno declare de inmediato el Estado de Alarma.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, así lo ha hecho saber en una rueda de prensa en la que ha anunciado que planteará en el seno del grupo parlamentario de Sumar esta posición, esperando que el grupo la avale. El líder de IU ha criticado, además, el papel "ambiguo" que está teniendo el Ejército, porque en las localidades afectadas dirigentes de IU le transmiten la "discrepancia" entre la expectativa que generó la llegada de militares en teoría para hacer labores de desescombro, pero la tarea de una parte importante de efectivos son las labores de vigilancia. Para IU la situación requiere de pasar a nivel tres de emergencia y declarar el Estado de Alarma, acelerar las ayudas a la población afectada y las labores ede retirada de escombros, etc, lo ants posible. Una opinión que también comparte Compromís.

Dista IU de Movimiento Sumar, a pesar de conformar la misma coalición de Gobierno y grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Mientras IU pone la mirada en el Gobierno y le insta a tomar el mando, en el partido que representa a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no evita aclarar si apoya esta exigencia de Antonio Maíllo. Deja, de hecho, la decisión, en manos del Consejo de Ministros -del que forman parte-. Sumar no da claridad ante este asunto y se limita a señalar que esta posición debe adoptarse en el Consejo de Ministros y según lo que opinen los expertos. En reiteradas ocasiones, las portavoces de Movimiento Sumar, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, y su homóloga en Comunicación, Elizabeth Duval, han sido preguntadas por este asunto. Solo han contestado que Sumar está "abierta" a cualquier propuesta que resuelva la situación. Sin embargo, ese debate corresponde a nivel de Gobierno, a pesar de que Yolanda Díaz es su máxima representante en el Gobierno. El partido precisa, eso sí, que la declaración del estado de alarma "no está encima de la mesa" y es por ello que no pueden hacer una "valoración seria" de la posición que defiende IU.

Podemos, por su parte, ha exigido a Sánchez también declarar el estado de alarma y le ha censurado por no hacer más durante lo peor de la DANA. "Es evidente que aquí el máximo responsable obviamente es el Gobierno de Mazón, pero también consideramos que el Gobierno central podía haber hecho más. Tenía que haber enviado ayuda y tenía que haber tomado el mando desde el primer momento para que se hubiesen desplegado desde el martes por la noche o desde el miércoles de madrugada todos los efectivos necesarios para ayudar y amparar a esa gente", ha reclamado el secretario de Organización morado, Pablo Fernández.

El partido morado exige también a Sánchez que para su "lucha táctica" con Mazón y cree que el presidente valenciano debe "dimitir" y, después, "rendir cuentas ante la Justicia". Han sido varios los descalificativos utilizados por Podemos contra Mazón como "negligente", "inepto" e "inutil". "El Gobierno de Sánchez tenía en su mano la capacidad de intervenir desde el primer día (...) y la realidad es que no lo ha hecho. No había que esperar a que el negligente, a que el inútil de Mazón pidiera absolutamente nada. Había que tomar el mando y actuar con urgencia y con las medidas extraordinarias que estaban haciendo falta para atender y para asistir a una población que, como digo, se ha sentido y con toda razón totalmente abandonada y desamparada", ha denunciado el dirigente de la formación morada.