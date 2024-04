Sumar se pone en guardia ante el "electoralismo" del PSOE

Si bien hubo alivio en Sumar al constatar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no activaría la maquinaria electoral tras su periodo de reflexión, tampoco hay tranquilidad ni sensación de estabilidad con su decisión de continuar al frente del Ejecutivo. El socio minoritario del PSOE teme una operación de electoralismo implantada por el propio líder del Ejecutivo con el objetivo de reducir el espacio de la izquierda alternativa de cara a las próximas citas electorales y todo en medio de una legislatura en la que Sumar no cuenta con un revulsivo todavía que le nutra de visibilidad, al estar hasta ahora opacados por la ley de amnistía y la ausencia de los Presupuestos.

En Sumar siguen contrariados con los pasos tomados por el presidente y le reprochan que de momento no haya anunciado iniciativas legislativas para cambiar el rumbo de la legislatura. «La gente esperaba más», fue uno de los lamentos más ensordecedores del espacio de Yolanda Díaz, donde se muestra escepticismo sobre el rumbo del Gobierno que Sánchez ha anunciado dar a la legislatura. Cargos de Sumar reconocían ayer en privado que no entendían la estrategia del presidente de invitar a una reflexión ciudadana sobre el estado de la democracia si no venía acompañado de medidas regeneradoras. Creen en el partido que si bien el paso de Sánchez fue necesario, si no se traduce ahora en un cambio concreto, puede volvérsele en contra. Así, se reconocían en el espacio «sorprendidos» de que Sánchez no termine de concretar el paquete de reformas de regeneración prometidas, mientras que sus socios ponen los deberes, como la democratización del poder judicial y de los medios de comunicación.

En el espacio minoritario de la coalición hay ya unos primeros análisis que deslizan a que el parón y después anuncio de continuidad de Sánchez ha podido plantearse con réditos electorales de cara a la campaña catalana y las elecciones europeas y llaman a los socialistas a «demostrar» que están equivocados. El portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, pidió a Sánchez que su reflexión no sea una «simple táctica electoralista». Y para ello, reclamó poner en marcha con la mayoría de la investidura la promesa de la regeneración democrática. «Para que no quede en una consigna vacía», subrayó.

Esa sensación de electoralismo, o de incluso un intento por parte del PSOE de arrebatar espacio a Sumar fue rechazada con mucha contundencia por parte de la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Una respuesta tajante en la que se intuía en realidad, parte de esa preocupación que después apuntalarían sus diputados en el Congreso de los Diputados. A primera hora, en una entrevista en La Cafetera de Radiocable, la también ministra de Trabajo negó a preguntas del periodista que Sánchez tuviese en la cabeza una «OPA» a Sumar para aglutinar el espacio de la izquierda alternativa en torno al PSOE. «No me puedo poner en este punto. Si fuera así sería muy grave que un presidente paralice el país por esto. Estoy segura de que no es así», respondió. Una advertencia clara al PSOE. La vicepresidenta pidió, además, «bajar el diapasón» y desdramatizar la política, en referencia a situar el foco en las cuestiones personales que afectan a los políticos y que a su juicio desvían de la atención de los políticos a los ciudadanos, para quienes gobiernan.

Ante esta nueva etapa dentro de la legislatura –interferida de nuevo por elecciones– en Sumar ven una oportunidad perfecta para hacer valer su fuerza en Moncloa y es por eso que los de Díaz elevaron ayer la voz contra el PSOE, al que reclamaron medidas concretas. «Si hay un punto y aparte hay que llenarlo de contenido. No estamos en el gobierno para abrir debates ni reflexiones sino para legislar», avisó el portavoz Íñigo Errejón, quien criticó que Sánchez pretenda volver «como si nada».

En el espacio continúan los llamamientos a acometer la renovación de la cúpula del Poder Judicial apoyándose el PSOE en la mayoría de investidura y dando por rota la negociación con el Partido Popular. Con esta bandera, Sumar busca cambiar de página. También, aunque no consideran que sea una prioridad, buscan «democratizar» los medios de comunicación. Si bien, ven con buenos ojos una «ley de medios», como reivindicó Izquierda Unida o Podemos, en Sumar aseguran que esa no es su prioridad, sino que su foco está en el ámbito judicial y social. En el ámbito del control a medios apuestan por la «transparencia» sobre las subvenciones públicas que reciben los medios de comunicación. Un debate, que, sin embargo, explican, toca a los medios de comunicación y no a los políticos.