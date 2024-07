Sumar renuncia a reunir a los "primeros espadas" de la coalición y recurre a una reunión "técnica" de última hora

Sumar renuncia a reunir a los "primeros espadas" de la coalición como había planeado en un primer momento y trata de solventar el fracaso obtenido al no convencer a sus líderes para una primera cita para escenificar la unidad en la izquierda alternativa con una reunión de segundo nivel en la que ha convocado a los secretarios de organización de cuatro organizaciones políticas de la quincena que reúnen a Sumar en la coalición electoral a nivel nacional.

El partido había confirmado ayer que echaba el freno en sus iniciales pretensiones y aplazaba sin fecha la reunión de la "mesa de partidos" que el mismo partido había anunciado con la pretensión de reflotar el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE tras su hundimiento en este ciclo electoral. Según explicaba ayer el portavoz Ernest Urtasun, el debate sería sosegado y la formación no iba a "correr" en este momento con el objetivo de repensar de forma rigurosa el futuro de la izquierda. Fuentes de la formación confirmaban que en el calendario no había agendada ninguna reunión esta semana. Después de que todos los medios de publicación reflejasen el paso atrás de la formación de Yolanda Díaz después de no lograr una reunión con los principales partidos de la coalición, quienes, se resisitían a exponer a sus "primeras espadas" a una reunión "sin contenido", ahora, Movimiento Sumar ha tratado de solventar con una reunión técnica el primer intento fallido para reconfigurar el espacio.

Movimiento Sumar ha informado en un comunicado en el que evita dar detalles sobre el contenido, que las secretarías de Organización de los Comunes, Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Verdes Equo han mantenido una reunión "en continuidad con las conversaciones entre formaciones políticas que se venían dando hasta ahora". Un encuentro en el que, explican en el comunicado, se ha celebrado en un "clima de trabajo y análisis compartido" donde se ha puesto en común "cuestiones relacionadas con el momento político actual", a la vez que se han tratado "aspectos relacionados con la actividad parlamentaria", "el escenario político de futuro" y los "retos del Gobierno progresista", a la vez que se ha iniciado una reflexión sobre los futuros Presupuestos Generales del Estado. Todo, dicen, "en el marco de la reflexión sobre la situación del espacio político". Nada concreto explica Movimiento Sumar sobre la reflexión iniciada en la izquierda.

Una reunión "técnico-polítca", explican en Movimiento Sumar que dista totalmente de la "mesa de partidos" que había anunciado el partido.