Sumar reta a Sánchez y acudirá a la toma de posesión de Sheinbaum

Sumar ignora la decisión del Gobierno de no participar en la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ante la determinación del país de no invitar al Rey Felipe VI, como suele ser habitual en este tipo de eventos. Si bien, a nivel gubernamental, ningún ministro de Sumar participará en la ceremonia, como sí estaba previsto que viajase la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, si acudirán, al menos dos representantes afines a la vicepresidenta.

El diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y ha justificado que se haya excluido al Rey Felipe VI de esta ceremonia, tras haber actuado con "arrogancia" y "enorme torpeza diplomática". Además, también acudirá un miembro del partido Sumar, aunque todavía la formación no desvela su nombre.

Según ha confirmado el propio Gerardo Pisarello a Ep y a través de un video, el objetivo del viaje es "respetar al pueblo digno" que es México. Por los comunes también acudirá la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y, desde Bilddu, el diputado Jon Iñarritu. El diputado de los comunes criticó la «arrogancia» y «enorme torpeza diplomática» del Rey Felipe VI por no disculparse con México. «Es lógico que un Rey que desdeño sea desairado», censuró.

La decisión de estos diputados de asistir se produce después de que el Gobierno se plantara ante México y rechazara enviar a ningún ministro tras no invitar al Rey Felipe VI. En el ministerio de Exteriores califican de "inaceptable" la decisión de México, mientras que desde la cuota minoritaria en Moncloa ha censurado la decisión de no enviar una delegación gubernamental e incluso ha llamado al Ejecutivo a reflexionar sobre la idoneidad de mandar al Rey Felipe VI a este tipo de ceremonias. La vicepresidenta Yolanda Díaz había sido invitada a la ceremonia, pero finalmente no se desplazará a México tras la decisión de Exteriores. En su entorno llaman a reflexionar sobre si el Rey debe representar a España en el exterior. Fuentes de Sumar criticaron la «torpeza» del Gobierno por renunciar a enviar a un representante español y aseguraron que «trabajarían» por revertir esta situación.

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y líder del PCE, Enrique Santiago, defendió que «España estaría muy bien representada por autoridades elegidas democráticamente», en una crítica abierta a la figura del Monarca. «Otra vez comprobamos que la Monarquía es una anacrónica carga que nos da problemas cuando no ruboriza», criticó desde sus redes sociales. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, también mostró el malestar del partido aunque aseguró «respetar» la decisión del Ejecutivo, al no ser competentes los de Yolanda Díaz en este tipo de decisiones. «Nos hubiera gustado que hubiera representación de España, pero la decisión es de Exteriores, que es quien decide qué hace con esas invitaciones», aseguró.

Los morados fueron todavía más contundentes al denunciar que «el Rey es un problema en las relaciones internacionales basadas en el respeto y los Derechos Humanos y no en la corrupción». Según Ione Belarra, «el Gobierno ata sus relaciones internacionales a las de la Monarquía». Por parte de Podemos, será el diputado Javier Sánchez Serna quien acudirá a la investidura.