Sumar se rompe en dos por el gasto militar

El gasto en Defensa no solo rompe el equilibrio entre Pedro Sánchez y sus socios, también lo altera dentro de las propias organizaciones a la izquierda del PSOE. Quien se encuentra en una posición más comprometida es Sumar. La pata minoritaria de la coalición se enfrenta a la dificultad de hacer compatible su obligado sentido de Estado, por pertenecer al Gobierno, con las sensibilidades de los partidos que integran la plataforma en el Congreso. Si hubiera que votar cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados relativa a la inversión militar, Sánchez no podría contar con sus aliados tradicionales, pero partidos como Sumar, se partirían por la mitad. De ahí, que desde el socio minoritario se secunde la decisión del presidente de que, en la medida de lo posible, la prioridad sea esquivar al Parlamento.

En esta posición se encuentran formaciones como Izquierda Unida o Compromís, que reclaman su "independencia" a la hora de votar en el Congreso para "defender sus principios y valores". "No hay nadie que nos tenga que dar libertad de voto", ha asegurado la portavoz de Compromís, Àgueda Micó. Esta es una eventualidad que ya se valora, por tanto, y que se comienza a desdramatizar. "Somos diferentes partidos que colaboramos y cooperamos de forma horizontal y que, efectivamente, intentamos siempre llegar a consensos, pero obviamente sin en algún momento hay algún tema que no estamos de acuerdo al 100%, no pasa nada (...) No sería ningún drama que en algún momento en nuestro grupo se votara de forma diferente", ha subrayado en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE

A la pregunta de si Sumar tendría que !comerse el sapo! de incrementar la inversión en defensa por el bien del Gobierno de coalición, Micó ha respondido que esto lo tienen que contestar los ministros de Sumar y ha destacado que Compromís no forma parte del Ejecutivo, sino que le brinda apoyo desde el Congreso. La diputada de la formación valenciana, que también es portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, ha defendido que la postura que debe seguirse es oponerse a elevar el gasto militar, puesto que si se compra el "marco belicista de la carrera armamentística" se estaría haciendo un "flaco favor" al compromiso con los derechos humanos y la política de seguridad común, que debería seguir la ONU.

"Lo que tenemos claro -en el grupo parlamentario- es que no queremos ni vamos a dar apoyo a un aumento del gasto militar y de defensa", ha insistido para contraponer que los presupuestos de los 27 países miembros de la UE en conjunto son "mucho mayor" del que tiene Rusia. Por tanto, la estrategia no pasa por comprar más armas sino en tener una política de seguridad común propia, "bien coordinada y eficaz", que es lo que no pasa ahora en la UE por la "dependencia muy grande" que ha tenido de la OTAN y Estados Unidos.