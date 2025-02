¿Sustituirá alguien al hermano de Pedro Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas?

La renuncia de David Sánchez a su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz -cuya contratación investiga la juez Beatriz Biedma por un posible tráfico de influencias- deja en el aire si el hermano del presidente del Gobierno será sustituido al frente de un organismo sobre el que diversos investigados y testigos admitieron su desconocimiento en sus declaraciones judiciales y cuyas funciones ni siquiera se reflejaron en la ficha técnica de creación del puesto en octubre de 2022. La magistrada sospecha que el cargo se creó ad hoc para David Sánchez -ninguno de los responsables de los conservatorios había trasladado en 2016 al área de Cultura, en el proceso de elaboración de los presupuestos del ejercicio siguiente, la necesidad de incorporar a un coordinador- y que se adaptó a posteriori a las preferencias del hermano del líder del PSOE y a su proyecto de Ópera Joven, orillando esa labor de coordinar los conservatorios (la responsable de uno de ellos afirmó a la juez que no se reunía para temas de trabajo con David Azagra, nombre artístico de David Sánchez, desde antes del confinamiento).

Fuentes de las acusaciones coinciden en que la renuncia de Sánchez no tiene relevancia penal alguna -la investigación, que ahora se ha extendido a la contratación de un exasesor de Moncloa como estrecho colaborador del hermano del presidente del Gobierno-, pero el paso atrás de David Sánchez sí permite constatar la verdadera dimensión de su puesto de trabajo en la medida en que sea o no sustituido por alguien al frente de esa oficina (el puesto de coordinador de conservatorios que se le adjudicó mudó de nombre en octubre de 2022 sin que se convocara concurso alguno, según la Diputación porque sus funciones no variaban).

Fuentes del PP, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, consideran que "no tiene ningún sentido reponer el puesto, precisamente porque fue creado ad hoc para David Sánchez y, además, ha quedado desierto el concurso para producir su ópera". Pero, añaden, "el problema que tienen Gallardo" (Miguel Ángel Gallardo, el presidente socialista de la Diputación, también imputado) "es que eliminar el puesto sería reconocer la corruptela". "Ahora -apuntan esas mismas fuentes-, tienen tres meses para decidir e inventarse un nuevo proceso de selección. La pregunta, en todo caso, es si alguna administración socialista se inventará un nuevo cargo para el hermano de Pedro Sánchez".

Los interrogatorios de Biedma han apuntado precisamente en ese sentido, pues la magistrada se ha interesado en delimitar la relevancia de sus cometidos, preguntando quién le sustituyó durante el año de excedencia que solicitó y durante los meses de baja por paternidad. Pero en esas comparecencias quedó claro que entre octubre de 2020 y octubre de 2021 (excedencia) y de mayo a octubre de 2022 (baja por paternidad) nadie sustituyó a David Sánchez en su puesto de trabajo.

Así lo reconoció a la instructora la directora del Conservatorio Superior de Música de la Diputación de Badajoz, María del Rosario Mayoral, el pasado 8 de enero. "Durante este tiempo que él no estaba allí desarrollando su trabajo, ¿alguien lo sustituyó?", le preguntó Biedma. "No, nadie lo sustituyó". "¿Por qué razón?". "No lo sé", contestó la testigo. "¿Quién hizo sus funciones entonces cuando no estaba?", quiso saber la togada. "El equipo directivo"

Biedma, repitió una y otra vez a los investigados y testigos la misma pregunta, y las respuestas fueron en todo caso bastante similares. "A ver si usted me lo puede explicar. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas?", inquirió a Mayoral, quien ofreció escasa luz al respecto: "Pues no tengo información al respecto. Sé que es la oficina que dirige actualmente David Sánchez pero no sé cuáles son sus atribuciones". Y en cuanto a su ubicación y los trabajadores que la integran, más de lo mismo. "No sabría decírselo". "Supongo que ha hecho su trabajo. Yo no superviso su trabajo, porque él está por encima de mí", se limitó a apuntar.

"¿Por qué nadie sabe explicarme qué es la Oficina de Artes Escénicas?"

El propio David Sánchez fue incapaz de explicar a la juez dónde se encontraba su puesto de trabajo. "Su puesto se denomina jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. Si es jefe, que es, ¿dónde está ubicada?, ¿materialmente donde se encuentra?". "No le podría decir, imagino que en el despacho donde estoy alojado ahora", aseguró a Biedma el pasado 9 de enero. No obstante, puso de relieve que tenía "una carga de trabajo bastante importante".

La insistencia de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz -"desde que fue elegido para el puesto ¿dónde ha estado su despacho?"- no consiguió que Sánchez se mostrase más preciso. "Yo me comprometo a cumplir unos objetivos, que están desvinculados de un espacio físico -replicó-, porque tengo además funciones de representación que cumplir que me obligan a salir del despacho".

El hermano de Pedro Sánchez explicó que hasta que pidió la excedencia tuvo su despacho en el Conservatorio Superior y que cuando regresó un año después estaba "ocupado por la secretaria, que además es una buena amiga, y le digo que no hay inconveniente. Me dicen que han habilitado otro espacio, pero al entrar veo que está siendo utilizado". "Conociendo la problemática de los conservatorios, que siempre tienen problemas de espacio, les digo no os preocupéis porque yo me puedo apañar en esta etapa para buscar un despacho en palacio", añadió. Así que según explicó, entre abril de 2023 a abril del pasado año se instaló en la sala de reuniones del diputado de cultura y en otra sala en la planta baja.

Tampoco encontró Biedma respuestas en su interrogatorio a Juana Cinta, exdirectora del área de Recursos Humanos de la Diputación entre 2015 y agosto de 2023. "¿Y por qué nadie sabe explicarme qué es la Oficina de Artes Escénicas?", estalló la juez tras la enésima evasiva. Pero volvió a pinchar en hueso. "Pues eso si que no se lo puedo yo decir. Lo que yo he podido intuir en la Diputación, y en lo que estoy viendo, es una ampliación de las funciones que desarrollaba este señor centrándolas en una parte del trabajo que hacía, que era el tema de ópera y de Ópera Joven".

"Y si un señor accede a un puesto por mucho que sea de libre designación y se le dan una funciones en concreto y llega un momento en que no las realiza sino que realiza otras que no tienen nada que ver con las anteriores, ¿eso no es un nuevo puesto de trabajo?", insistió la magistrada en relación al cambio de denominación de su puesto de coordinador de conservatorios, que pasó a designarse como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. "No", negó Cinta, que esgrimió el Reglamento Orgánico de la Diputación de Badajoz para defender que las funciones del personal directivo incluyen, además de las propias, "cualesquiera otras que se atribuyan a su categoría". "Claro, cualesquiera otras pero conservando las anteriores. No cualesquiera otras diferentes a las que tiene", le precisó entonces Biedma.