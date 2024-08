IU también rechaza el cupo catalán: "No se habla de solidaridad"

Izquierda Unida, una de las principales formaciones de Sumar, tampoco apoya conceder un concierto económico especial para Cataluña, como ha pactado el PSC con ERC a cambio de hacer -como ha ocurrido- president a Salvador Illa.

El coordinador federal, Antonio Maíllo, ha defendido que el cupo catalán que se plantea "no habla de solidaridad" ya que esta se vería afectada por el principio de ordinalidad que se quiere implementar.

Y que responde, criticó, a un modelo confederal y no a uno de carácter federal, como el que desde su federación de partidos defienden, que se debe sustentar en la equidad, la solidaridad y la corresponsabilidad fiscal de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas.

Hablar de un "proyecto singular" para Cataluña fuera del régimen económico común, expuso Maíllo, es "incompatible" con la federalidad en un Estado. En este sentido, el líder de IU ha reclamado a los actores políticos implicados no crear "contradicciones interminables" al tratar de relacionar públicamente la solidaridad con el contenido del pacto.

"Hay que hacer una adecuación de los términos para que no nos hagamos trampa en el solitario (...) Si esto sirve como excusa para llegar a un modelo federal nosotros vamos a estar ahí. Pero actualmente lo que conocemos y no ha sido desmentido es que ese modelo singular no contribuye a la federalidad, contribuye a la confederalidad", ha fijado como posición de la coalición de partidos que encabeza el PCE y que ostenta un ministerio en el actual Gobierno, el de Juventudes, en manos de la dirigente Sira Rego.

"Nosotros no vamos a estar en ese modelo", ha adelantado, para después limitar el plan de conceder un concierto económico a Cataluña un "acuerdo particular" entre socialistas y republicanos y estos "no tienen fuerza parlamentaria" suficiente para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.