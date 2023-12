Tellado a Armengol: "No puede venir aquí a pasar la tarde. Tiene unas funciones”

El portavoz del PP, Miguel Tellado pidió la palabra en el transcurso del debate de la constitución de comisiones para pedir a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol que hiciera uso de su responsabilidad después de que Junts hubiera vertido palabras "ofensivas hacia personas con nombres" en concreto contra jueces, magistrados y periodistas y le recordó que "tenía la obligación de haber pedido que se retirasen". Por ello, Tellado solicitó al Armengol que pidiera a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras que las retirase y, "en el caso de que no sea así haga uso de sus facultades como presidenta del Congreso para retirarlas del diario de sesiones". El portavoz popular apuntó, desde su bancada que se trataban de palabras que eran "ofensas directas" y "su función es evitar que esto ocurra". También, apuntó que debería haberlo hecho cuando el portavoz del PSOE, Patxi López atacó a la "honorabilidad de gobiernos autonómicos. Debiera haber intervenido y no lo hizo". "Usted no puede venir aquí a pasar la tarde. Tiene unas funciones y debería ejercerlas", le espetó.

Miriam Nogueras citó a los jueces Manuel Marchena, Pablo Llarena, políticos como Jorge Fernández Díaz, al coronel Diego Pérez de los Cobos o periodistas como Ana Rosa Quintana señalándolos a todos ellos por colaborar de alguna forma en la llamada operación Cataluña que, aseguró, buscaba "acabar con Cataluña". También dijo que en un país indecente "debería ser juzgadas y cesadas" personas como Concepción Espejel, Carlos Lesmes, Carmen Lamela o Ignacio Cosidó, que consideró, "podían sentirse agredidos por su intervención".

La presidenta del Congreso respondió a Tellado: "Sé cuáles son mis funciones, usted tendría que saber cuáles son las suyas como portavoz".