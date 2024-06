La teoría del "bicho que engorda" para sacar a Sánchez de La Moncloa

El PP acudió a la Comunidad Valenciana, tierra talismán del partido para celebrar su mitin de cierre de campaña a las elecciones europeas.

El candidato del PP al 9-J y director de la campaña, Esteban González Pons, ataviado con su camisa blanca, símbolo de cada vez que se arremanga en época electoral, pidió el voto para los populares con la historia del "bicho que engorda". Recordó que un día su padre, que tuvo una plaga en casa, fue a comprar un fumigador en un centro comercial conocido. Sin embargo, no consiguió su objetivo y llamó a González Pons: "Hijo, yo creo que esto no mata a los bichos, los engorda", le dijo. "Pues eso es lo que puede ocurrir con Pedro Sánchez si dividimos el voto" porque, dijo, que dividiendo el voto "no saca a Sánchez de La Moncloa sino que lo engorda".

En este punto, ha dicho que los que quieran que Sánchez "salga triste" el domingo por la noche, que vote al PP. "Cualquier otro voto le va a permitir salir contento con Begoña y decir somos más", ha avisado.

El dirigente del PP ha recriminado a Vox que desde que empezó la campaña electoral se haya dedicado a "atacar al PP para favorecer al Partido Socialista". "Eso es lo que pasa cuando votas a alguien que no es el PP. Si quieres votar contra Pedro Sánchez, si estas elecciones van de sacar a Pedro Sánchez, hay que votar al único partido que puede sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha resaltado, para añadir que si el domingo por la noche el PSOE "ha empatado, Pedro Sánchez se queda".

"Nos quieren desganados"

Por su parte, la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, subrayó que el voto "es muy poderoso" y su resultado es "para cinco años". Por ello, advirtió a su electorado que el presidente del Gobierno y el PSOE les quieren "desganados y divididos". "Sánchez quiere que los españoles, hartos de todo, de su corrupción y sus vergüenzas, no salgan a votar por este partido, que está más fuerte que nunca", ha afirmado, para subrayar que "nadie" les va a quitar la "ilusión".

Es más, ha dicho que no van "agachar la cabeza" ni van a "callarse cuando ataquen a los jueces y a la prensa". "Y no vamos a mirar hacia otro lado cuando se fulmina la igualdad con una infame ley de amnistía", ha garantizado. Tras asegurar que Sánchez "no es el Estado", ha recalcado que "ya está bien de tener que aguantar tanta tontería, tanto populismo y tanta tomadura de pelo". "El PSOE llegó al Gobierno dando lecciones contra la corrupción y ahora hace campaña con la corrupción por bandera", ha manifestado, para alertar de la "preocupante deriva populista" de Sánchez.