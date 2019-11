Terceras elecciones en el horizonte

El bloqueo de abril persiste tras el resultado electoral de ayer. Pese a que los partidos de la derecha lograron un mejor resultado es insuficiente para formar gobierno. Las urnas vuelven a pintar un panorama de bloqueo del que será dificil salir y los expertos creen que unas terceras elecciones serían desastrosas para el país, por lo que proponen un cambio de liderazgos para salir de esta situación.

VERÓNICA FUMANAL

Presidente de la Asociación Comunicación Política (Acop)

No podemos permitirnos más bloqueo

Sin duda alguna, el primer titular que nos dejó la noche electoral fue que la derecha es la ganadora de las elecciones ya que mejoró sustancialmente su resultado. En el lado contrario, el PSOE logra un peor resultado, pese a que convocó las elecciones pensando que mejoraría y lograría un mayor apoyo. Por otro lado, el partido que peor resultado logró fue Ciudadanos, confirmando lo que todas las encuestas venían anunciando en los últimos días. La principal consecuencia, es que España vuelve a estar bloqueada y la formación de gobierno será muy difícil. Para desbloquear la situación hay dos alternativas, por un lado transgrediendo bloques ideológicos o pactando con los nacionalistas e independentistas. O en caso contrario, la alternativa es la celebración de unos nuevos comicios. Un escenario que no creo probable en estos momentos porque nadie se lo puede permitir en el escenario

EDUARDO GONZÁLEZ VEGA

Consultor del Centro Internacional de Gestión y Marketing Político (CIGMAP)

Alguien tiene que dar un paso atrás

Tras el resultado electoral de ayer, las opciones pasan por un gobierno apoyado al estilo de la moción de censura –difícil de conseguir y también de gestionar si se consiguiera–, un acuerdo de estado entre los dos grandes partidos –bastante improbable– o terceras elecciones. Si se fuera a terceras elecciones podría haber cambios, en cuanto a liderazgos (Cs podría ser el principal) e incluso plantearse fórmulas tipo España Suma. Sería un nuevo escenario que, con estos resultados, no es descartable Estamos en esta situación por falta de liderazgo. No hay grandes líderes que sean capaces de marcar la visión de país y que la gente les apoye con un gran mayoría –ya no absolutas– pero algo que permita gestionar. Tampoco hay contraliderzgo. Luego vemos cómo tienen la oportunidad de negociar y nadie tampoco da un paso en ese sentido y es capaz de imponer un liderazgo. El resultado de tantos procesos electorales es que no hay verdaderos liderazgos y la ciudadanía diluye su voto pensando en los mejores pero nadie es capaz de romper esa situación de bloqueo. No puede ser que nadie cumpla sus expectativas y todo siga igual. Algo tiene que pasar para desbloquear. Ir a unas terceras elecciones sería muy arriesgado porque es un consenso social que se pongan de acuerdo. Si el resultado no desbloquea la situación, alguien tendrá que dar un paso atrás para que vengan otras personas a solucionarlos. Por otro lado, Errejón fue el clarísimo perdedor de la campaña electoral. Si lo comparamos con la campaña de Abascal en la anterior elección, Vox, partió de una situación similar a Más País y fue capaz de instalarse como protagonista, condicionarla y sacar 24 diputados. Errejón se presentaba con una expectativa similar que iba de desbloquear la situación y el gobierno y no ha sido así. De hecho Iglesias no ha perdido tanto voto. Más País empezó con nueve diez diputados y al final se ha quedado en tres. Aunque siempre es positivo pasar de nada a algo ha obtenido un resultado malo.

ROBERTO RODRÍGUEZ

Experto en comunicación política de la Universidad Comillas ICAi-ICADE

Miedo a que Cs sea el nuevo UPYD

Con los resultado de esta noche, en general, muchos liderazgos están en entredicho, en especial el de Albert Rivera. En el caso de Pedro Sánchez, el hecho de sacar un resultado peor, demuestra que su estrategia claramente ha fallado porque él convocó estas elecciones pensando que podía sacar mejor resultados. En cierto modo, se ha cumplido la tendencia que venía demostrándose desde hace tiempo, que es que los ciudadanos están volviendo al bipartidismo ante la imposibilidad de formar gobiernos estables y para facilitar el gobierno. Sin embargo, todavía vemos como las formaciones nuevas siguen acaparando un voto importante, pero sí apreciamos cierta tendencia del votante a regresar a lo viejos partidos. Por otro lado, Errejón no ha tenido el resultado que esperaba porque, por un lado, ha tenido poco tiempo para consolidar su liderazgo y su partido, y por otro, no ha tenido el acceso a medios de comunicación que han tenido otros partidos.Además, la atención se ha diluido mucho al tener tantos partidos. Y en último, lugar quizás no ha podido polarizar el sentimiento de desgaste que podía haber en Podemos. No ha arrastrado el voto que él creía que podía arrastrar de parte de este electorado. El otro perdedor de la noche es Ciudadanos. Ha sido el que ha tenido la campaña electoral más difícil ya que tenía todo en contra. Todos los sondeos, la volatilidad de su voto se ha puesto encima de la mesa desde el principio. Por lo tanto, el hecho de confirmar las malas expectativas, se auguran malos presagios para Ciudadanos porque no ha conseguido movilizar a su electorado que ha optado por otras formaciones. El miedo que ahora puede tener es que su voto sigue la tendencia de UPYD.

ALLENDE MARTÍN

Consultora política y miembro del Colegio de Politólogos de Madrid

Es la hora del consenso y pacto

Tal y como vaticinaron las encuestas, la repetición electoral no despeja dudas. Hemos visto que, efectivamente, se vuelve a producir un bloqueo institucional por lo que a partir de hoy todas las formaciones tienen que ponerse a trabajar y buscar acuerdos y consenso. Con este resultado tan ajustado volvemos a estar en un escenario de incertidumbre que obliga a todos a sentarse. Es necesario anteponer el interés general a los partidos y trabajar duramente para llegar a un acuerdo de gobierno.