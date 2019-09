Teresa Rodríguez cesa el órdago: Hará campaña por Unidas Podemos para el 10-N

A pesar de las exigencias que la coordinadora de Podemos en Andalucía ha hecho en esta semana para tratar de diferenciarse dentro de Unidas Podemos para el próximo 10-N, finalmente Teresa Rodríguez ha reculado y concurrirá con la misma papeleta. Tampoco forzarán más una misma papeleta con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

Así lo ha confirmado el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía Pablo Pérez Ganfornina y representante de su territorio en el Consejo Ciudadano Estatal que Podemos celebra hoy en Madrid. “Lo hemos intentado todo pero no ha sido posible”, ha explicado. Según ha informado, Teresa Roríguez ha llamado a los dos líderes y no ha recibido respuesta a la propuesta de papeleta única para evitar la fragmentación del voto de izquierdas. “lamentamos la respuesta de Pablo y de Íñigo que no ha sido otra que ninguna. No ha habido respuesta”, ha lamentado Ganfornina.

Ganfornina ha planteado la idea de que las listas de los candidatos andaluces para el 10-N se elijan desde Andalucía y no en Madrid, algo que ha lamentado que no sido atendida dentro de la reunión del CCE puesto que implicaría en un tiempo récord volver a hacer primarias y cambiar las listas electorales que las bases de la formación morada eligieron en las primarias para las elecciones del 28-A.

No renuncian, sin embargo, a seguir intentando la reclamación de que su territorio esté presente en el Congreso con voz propia, pero sí asumen que no será posible en este ciclo electoral.

El representante andaluz ha confirmado que comenzarán este mismo fin de semana la campaña con Unidas Podemos y que, incluso, cancelarán la conferencia política que tenían previsto para este mismo fin de semana para dirigir las líneas de su propuesta de candidatura única.