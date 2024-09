Tezanos culpa al PP y no hace autocrítica sobre el partidismo del CIS

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, encuentra «cierto fetichismo» en las constantes críticas del PP contra el organismo público y las atribuye a los «enfados» de los populares por no obtener en las encuestas los resultados que esperaban.

Así lo expresó ayer durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas por el «manifiesto sesgo partidista» que, según el PP tienen las encuestas del instituto público que dirige y también por el «impacto en el radical desprestigio alcanzado por el organismo» desde que él fue elegido presidente en 2018. El sociólogo socialista rechazó las críticas recibidas reivindicando el CIS como uno de los «mejores» institutos de opinión pública y achacó las acusaciones de «desprestigio» vertidas por algunos partidos en los «enfados porque no les gusta el resultado». «Pueden trabajar para desprestigiar la institución, pero de momento no lo han conseguido y tienen una ardua tarea por delante», advirtió.

En ese sentido, Tezanos aprovechó para reiterar que la institución que dirige «no hace predicciones» porque «no son adivinos» y aseguró que el comportamiento electoral es «muy difícil» de predecir. «Sé que hay muchas personas y muchas empresas que se venden como adivinos, y en el caso del Partido Popular, yo sé que alguna persona que se está diciéndoles a ustedes van a tener 180 escaños», aseveró. Aun así, el dirigente del CIS ensalzó que en las 39 elecciones que se han celebrado desde su nombramiento al frente del ente público, solo han fallado en las estimaciones de tres convocatorias, las autonómicas de Castilla y León, las autonómicas en Baleares del pasado 2023 y las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

Por ello, Tezanos tachó de «mentira» el argumento de que desde su institución «siempre se sobreestima» en voto al Partido Socialista. «Creo que somos víctimas de un cierto fetichismo en el que se esperan unos resultados que no son esperables de una investigación científica rigurosa», reiteró. Asimismo, calificó de pensamiento «mágico» la idea del PP de que su formación pierde las elecciones porque el CIS diga en sus encuestas que no van a ganar, y zanjó el asunto asegurando que los efectos de las encuestas en la intención de voto son «relativamente pequeños».

Al diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro le parecieron «excusas de mal pagador» las dadas por Tezanos, como en todas sus comparecencias parlamentarias desde 2018: «Nunca le he visto realizar la más mínima autocrítica ni propósito de enmienda».

El diputado del PP subrayó que en las encuestas «siempre hay las mismas desviaciones» y «con el mismo perjudicado y el mismo beneficiado», PSOE y PP, respectivamente, por lo que «no estamos ante un error, sino una decisión consciente, y eso en el diccionario se llama manipulación».

De similar manera lo expresó Lourdes Méndez, de Vox, al resaltar que entiende que pueda haber «márgenes de error», pero «¿por qué siempre en la misma dirección?».

Alberto Catalán, de UPN, le puso cifras: de 40 encuestas «en 39 ha sobrevalorado a la izquierda, en 30 ha subestimado a la derecha y en 24 ha inflado al PSOE».

En la misma comisión, Sumar y Esquerra instaron de nuevo al presidente del CIS a preguntar a la ciudadanía por la Monarquía y, en concreto, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro le echó en cara que incluyan en sus encuestas preguntas sobre «la tortilla de patata», pero no sobre el Rey. El sociólogo reiteró que no lo hacen porque no existe «ninguna inquietud» sobre este asunto y que si surge, meterán este tema en sus estudios.

Álvaro Vidal (ERC) utilizó su turno de intervención para señalar que el organismo público lleva desde 2015 sin preguntar por la Monarquía bajo el argumento de que no es percibida como un problema por la población, ante lo que puntualizó que «la tortilla de patatas tampoco y se ha preguntado al respecto». Por ello, el diputado independentista se dirigió a Tezanos para conocer si está tratando de «esconder» algo, ya que, a su juicio, cuando el «silencio» es reiterado es porque hay un «problema».

Posteriormente, el diputado de Sumar Txema Guijarro aprovechó su turno de palabra para respaldar la petición del diputado de ERC y reivindicó la "información sobre la opinión de la gente" como algo "importante". En ese sentido expresó sus "sospechas" sobre por qué se "oculta" a los españoles el nivel de aceptación que pueda existir en relación a la institución monárquica en general.