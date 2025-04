Turull arremete contra el "golpe de Estado encubierto" de Llarena y Marchena por negarse a amnistiar la malversación

A la espera de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Amnistía, el secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha cargado contra los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés", y Manuel Marchena, presidente del tribunal del juicio a los líderes independentistas, por negarse a aplicar la amnistía al delito de malversación, lo que según asegura videncia que son "la encarnación de que Franco no ha muerto".

"Llarena y Marchena representan los guardianes del 'atado y bien atado'. Se han rebelado contra el poder legislativo y ahora se rebelan contra el Tribunal Constitucional. Esto es una gran anomalía. Llarena y Marchena son la encarnación de que Franco no ha muerto", ha destacado en una entrevista de Ep.

Turull arremete contra ambos magistrados después de que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, haya adelantado que la corte de garantías se pronunciará sobre la amnistía antes de verano, y después de que el propio Llarena advirtiera de que los recursos de amparo de los líderes del "procés" en el alto tribunal no tendrán recorrido porque la última palabra la tendrán en el Tribunal Supremo.

Para Turull, ambos magistrados están haciendo interpretaciones "retorcidas y delirantes" para que no se pueda aplicar la norma, y defiende que esto incluso lo dice la magistrada del Supremo Ana Ferrer, que votó en contra de la decisión de sus compañeros de excluir del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del desafío soberanista, con Oriol Junqueras a la cabeza, y por el que también están procesados Carles Puigdemont y el resto de los fugados.

"Los guardianes del "atado y bien atado""

"Esto lo están haciendo estamentos del Poder Judicial. Y esto tiene nombres y apellidos, Pablo Llarena y Manuel Marchena, los grandes guardianes del 'atado y bien atado' y la encarnación de que Franco murió físicamente pero su espíritu sigue vivo", insiste.

Por eso, Turull emplaza al Gobierno de Pedro Sánchez a no permanecer impasible y a actuar porque "no sólo se han rebelado contra el Poder Judicial, si no que, además, ahora dicen que lo que dice el TC les es igual".

"Gente que a nosotros nos envía a prisión por decir que no seguimos la norma del Constitucional, ellos ahora dicen 'lo que diga el TC me da igual", ha criticado Turull, que confía que, en cualquier caso, la Justicia europea "les ponga en su sitio".

Reclama a la Fiscalía que actúe

Ante esta situación, reclama la implicación de la Fiscalía General del Estado porque "si tienes la constatación de que hay unos jueces que prevarican, lo que debes hacer es denunciarlos". "¿Qué más deben hacer para que haya alguien que les diga hasta aquí han llegado?", se pregunta Turull, que considera que lo que ocurra también puede ser un aviso para Europa.

Ante todo, el líder de Junts pide que la sentencia del TC sea "muy clara y explícita, y luego el Supremo tiene la decisión de si sigue prevaricando o de si aplica" el fallo. Y aunque admite que una sentencia del TC a favor de la amnistía puede favorecer la posible vuelta de Puigdemont, rechaza poner plazos a ese regreso porque no depende de ellos.

"Lo que sí puedo asegurar es que nosotros combatiremos este golpe de estado encubierto" que atribuye a Llarena y Marchena "ante las instancias que sean necesarias".