La UCO buscará los correos "desaparecidos" de la directora de uno de los conservatorios que "coordina" David Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizará los correos electrónicos de la directora del Conservatorio profesional de Música de Badajoz, Yolanda Sánchez, para intentar recuperar sus mensajes en las fechas clave en las que la Diputación de Badajoz creó el puesto de alta dirección de coordinador de conservatorios que fue adjudicado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Y es que los agentes comprobaron que entre el 21 de junio y el 24 de julio "no aparece ningún correo electrónico", pese a que sí hallaron tanto en su cuenta como en otras intervenidas cadenas de mensajes correspondientes a esas fechas en los que figura su dirección de correo.

Así lo ha acordado la juez Beatriz Biedma -que investiga a Sánchez por delitos contra la Administración Pública- en una resolución en la que autoriza a los agentes a utilizar "herramientas informáticas forenses" para proceder a ese análisis que debe extenderse también, puntualiza, a "las carpetas que contengan elementos borrados" para ver si es posible "su restauración".

La magistrada considera esos correos pueden contener "información trascendental" para el objeto de la causa: intentar esclarecer si el puesto de trabajo se creó ad hoc para David Azagra, nombre artístico de David Sánchez.

Sánchez negó que borrase voluntariamente esos correos y explicó a la juez en su declaración que ella normalmente utilizaba su cuenta de correo personal para cuestiones profesionales, por lo que la ponía a disposición del juzgado para su análisis.

"Dada la naturaleza de los hechos investigados y el actual estado de la investigación", argumenta la instructora, la intervención de los correos electrónicos de los investigados "ha resultado relevante tras el análisis de los que ya han sido analizados", por lo que resulta "fundamental para poder conocer con exactitud el procedimiento para la creación del puesto de trabajo".

"Las conversaciones, a través de sus correos corporativos, entre los intervinientes en el proceso administrativo en cuyo seno se habrían cometido los delitos investigados no pueden conocerse y aportase al proceso de otra forma que no sea la de su intervención", subraya Biedma. "No debe olvidarse -añade- que se trata de delitos cuya ejecución habitualmente se desarrolla en la intimidad de los despachos profesionales u otros lugares privados, resultando como únicos “testigos“ de lo sucedido los penalmente responsables".

Para la togada, resulta de "especial relevancia" la necesidad de la intervención de las comunicaciones "en casos en los que, como en el presente, parece existir una creación estudiada de una actuación a la que quiere dotarse de forma premeditada de aparente legalidad y que encubre realmente una fórmula para adjudicar una plaza a una persona determinada", el hermano del presidente del Gobierno.

En su declaración judicial, Yolanda Sánchez afirmó que no tiene trato laboral con David Sánchez "desde antes del confinamiento", lo que deja en mal lugar lo que aseguró a Biedma la exresponsable del área de Cultura de la Diputación, Elisa Moriano, quien indicó que la coordinación de los conservatorios es uno de los cometidos del hermano del líder del PSOE, ya fuera como coordinador propiamente dicho, ya como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, una oficina sobre la que los investigados que han declarado no parecen saber nada. Según declaró Moriano, Sánchez "tenía que hablar" con los directores de los conservatorios porque "trabajaban juntos".

"¿Actualmente desde cuándo no ve usted a David Sánchez?", le preguntó el pasado día 8 la magistrada. "Me parece que fue en Diputación un día que iba a una reunión al área de Cultura y estaba él allí y nos saludamos, que hacía tiempo que no nos veíamos". "Pero ¿por algo laboral que le concierna a usted como directora de conservatorio desde cuándo no tiene trato con él?", quiso saber la magistrada. "Yo creo que desde antes del confinamiento", admitió la testigo.

Respecto al borrador de sus mensajes coincidiendo con las fechas de contratación de David Sánchez como coordinador, la directora del Conservatorio Profesional de Música "Juan Vázquez" negó que ella tuviera nada que ver con esa posible eliminación de mensajes. "¿Usted ha borrado voluntariamente esos mensajes?", le preguntó Biedma. "No", respondió. "No los podía borrar porque no los tenía en esa cuenta. Los tenía en mi Gmail. En esa época yo utilizaba muy poco el correo corporativo porque estaba acostumbrada al manejo del Gmail y era otro sistema diferente y me daba pereza".

"¿Usted no utilizaba ese correo en esa fecha seguro?", insistió. "Yo no he dicho que no lo utilizase, digo que lo utilizaba poco". "Entonces ¿no ha borrado voluntariamente esos correos?". "No, no, no", negó Sánchez, que explicó que ahora sí utiliza ese correo aunque no supo precisar desde qué fecha.

La directora del conservatorio sí admitió que antes de septiembre de 2016, cuando se le reclamó desde el área de Cultura una relación de posibles cometidos que podría asumir el titular del puesto de nueva creación de coordinador de conservatorios nunca había escuchado la necesidad de crearlo.

"¿Ha ocurrido en alguna otra ocasión que se cree un puesto en el área de Cultura sin que ustedes lo hayan solicitado?", le preguntó Biedma. "A nivel docente no, desde luego". "¿Y a cualquier otro nivel?". "No recuerdo, pero creo que no".