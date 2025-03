La UCO detecta negocios entre el socio de Aldama y el Cártel de Sinaloa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado vínculos empresariales entre Claudio Rivas y una de las "cabecillas" de una célula del Cártel de Sinaloa en España. Estas transferencias de dinero se consiguieron revelar gracias a las diligencias de los agentes sobre otra trama de fraude del IVA de los hidrocarburos en la que se encuentra investigado el socio de Víctor Aldama.

Este entramado, que también buscaba presuntamente el fraude fiscal con la venta de fuel sin pagar los impuestos, está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional (Madrid). Los protagonistas principales de la causa son Claudio Rivas, el socio de Víctor Aldama, con Emilio Carrillo y Jesús De Gregorio Llopis. "Personas vinculadas al grupo criminal de los Miami", según el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Una de las empresas que aparecen en estas diligencias es "Keep it Save" en la que Rivas aparece en el Registro Mercantil como socio único y apoderado. Con esta última figura también constan De Gregorio y Carrillo. "Claudio Rivas adquiere de manera formal KEEP IT SAVE en octubre de 2020, por 4.000,00 euros, un precio realmente inferior al valor que le correspondería a una sociedad con un volumen de negocio tan elevado, para un mes después, aparentemente desprenderse de la misma por 50.017,00 euros", señalan los informes de la Guardia Civil.

Una imagen del sumario del caso de los hidrocarburos investigo por la Guardia Civil. La Razón

Estos empresarios también controlaban Bludger Combustibles y la operadora de Gaslow. La transferencia de fondos entre las sociedades eran frecuentes y también con terceras partes que presuntamente usaban como testaferros. Precisamente, uno de estos movimientos de dinero llamó la atención de los investigadores de la Guardia Civil.

Y es que la UCO analizó las cuentas de la mercantil "Keep it save" y descubrieron que derivaban fondos a la empresa "Secorpat", quienes percibieron una cantidad de 47.378,76 euros. El objeto social de la misma es el "alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros". "La compra, venta, adquisición, enajenación y explotación de fincas, tanto rusticas como urbanas. Promoción inmobiliaria. Construcción de edificios", destaca.

No fue el único movimiento a esta sociedad. "Con fecha 29 de septiembre de 2020, es emitida transferencia por importe de 3.001,25€ a la mercantil Secopart S.L.", rastrea uno de los informes de la Guardia Civil.

Las transferencias a la empresaria

Esta sociedad está encabezada por María de Lourdes R.V., una mujer que está siendo investigada por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación documental y estafa. Fue detenida en mayo de 2022 por la Policía Nacional por supuestamente formar parte de una cédula del Cártel de Sinaloa en España.

María de Lourdes tenía una gasolinera en Guadalajara y es la única miembro de su familia sinaloense que cuenta con documento nacional en España. Los agentes arrestaron en su día a un total de 24 personas. Intervinieron viviendas, armas y laboratorios para fabricar drogas. Esta mujer fue una de de las investigadas por presuntamente intentar extender el negocio de los narcos mexicanos en nuestro país.

La UCO analizó que una de las cuentas de las empresas investigadas recibió una cantidad de 13.000 euros por parte de otra mercantil bajo el concepto "Secropat S.L." aunque no disponían de las cuentas de la misma en su poder. "Una vez analizada la actividad operacional de la cuenta bancaria tras la percepción de estos fondos, se puede determinar que el objeto del mismo es el alejamiento de su origen delictivo", señalan los investigadores.

"Esta secuenciación en los movimientos tiene como objeto difuminar los fondos entre las diferentes cuentas de las sociedades instrumentales, siendo además empleado el capital en la inversión de criptodivisas y traslado de capital al extranjero", subrayan.

El capitán de la UCO detenido

Los números de este fraude del IVA de los hidrocarburos no tienen nada que envidiar de la trama paralela que también instruye la Guardia Civil y por la que fue arrestado el empresario Víctor Aldama. "De acuerdo a los informes presentados por el auxilio judicial desempeñado por la ONIF, las cantidades defraudadas en total por la presunta organización criminal suman 136.290.456,7 euros, correspondiendo 30.090.287,63 euros al año 2019 y 106.200.169,06 euros al año 2020", afirman.

La incautación de 1.800 kilos de metanfetamina impide al cartel de Sinaloa usar España como punto de distribución Europa Press

Sin embargo, una de las diferencias notables de esta investigación es que, en este caso, la organización criminal contaba en su estructura con un capitán de la Guardia Civil especializado en la investigación del sector de los hidrocarburos. "Pudiendo haber transmitido información privilegiada sobre la investigación que afectaba a esta organización, entre la que se encontraba la fecha exacta de las actuaciones policiales/judiciales que se llevaron a cabo en julio de 2021, frustrando parte de los objetivos de las mismas", señalan los agentes de la UCO.

Este oficial que pertenecía al Grupo de Blanqueo de la UCO fue detenido el 13 de diciembre de 2022 por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Los informes revelan que este agente "tenía vinculación directa con tres de los principales investigados de la organización criminal". Unos servicios que destacaban la "alta peligrosidad" de estos individuos ya que tenían a su disposición los servicios de funcionarios del Estado.